Bilbao suma los incidentes racistas y LGTBIfóbicos a su protocolo contra agresiones sexistas

Sociedad -

Aste Nagusia

El alcalde Juan Mari Aburto ha lanzado un mensaje a los agresores, de cara a la Aste Nagusia que comenzará el sábado: "No los queremos en Bilbao".

Agencias | EITB Media

publicado: 17/08/2023 19:43 (UTC+2)

última actualización: 17/08/2023 19:46 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Eraso sexistez gain, arrazistak eta LGTBIfobikoak ere kontuan izango dituzte Bilboko Aste Nagusiko protokoloan

El Ayuntamiento de Bilbao tendrá en Aste Nagusia una estrategia municipal tanto contra las agresiones sexistas como, por primera vez, contra los incidentes racistas, xenófobos, antigitanos y LGTBIfóbicos. Así lo han explicado el alcalde, Juan Mari Aburto, y la concejala de Igualdad, Cooperación, Convivencia e Inmigración, Kontxi Claver.

Aburto considera que "deben poner pared" con quienes "niegan la realidad de estas agresiones". "Alzaremos la voz para decir que "no es no", ha añadido. El alcalde ha deseado que ojalá "no pase nada" y "la fiesta sea la única protagonista", pero también ha mandado un mensaje a los posibles a los posibles agresores: "No los queremos en Bilbao".

Claver, por su parte, ha expresado el deseo de que "la ciudadanía se implique para dejar claro que en Bilbao no hay lugar a la violencia". "No podemos dar un paso atrás en este sentido, cada agresión tendrá respuesta", ha afirmado.

Bilboko Konpartsak, por su parte, ha expresado su deseo de una Aste Nagusia en la que "todas las personas se sientan seguras". "El miedo no tiene cabida en estas fiestas, por eso apoyamos al Ayuntamiento en su campaña", han añadido.

La campaña "Solo sí es sí / Bakarrik bai da bai" busca "interpelar tanto a hombres como a mujeres, lograr el empoderamiento de las mujeres y reclamar la responsabilidad activa de los hombres y de todo el conjunto de la sociedad".

El sábado, con el inicio de Aste Nagusia, el Ayuntamiento activará la estrategia, en la que también está involucrados la Policía Municipal y el Servicio Municipal de Urgencias Sociales. El Consistorio dispone de un servicio de acompañamiento psicológico y jurídico para la mujer agredida y para los familiares.

Además de los materiales informativos en ocho idiomas y la guía para identificar las agresiones, habrá puntos morados en los espacios de conciertos de mayor afluencia como son Abandoibarra y el Parque Europa, y este año se suman la Plaza Nueva, la Pérgola del Parque de Doña Casilda y la Plaza Circular.

Como novedad, la estrategia municipal aborda también, con el mismo formato, los incidentes de odio LGTBIQ+fóbicos, racistas y xenófobos, para el que también se cuenta con un protocolo de asesoramiento y actuación.