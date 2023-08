Diversas entidades y partidos políticos reprueban la actitud de Rubiales y lo invitan a dimitir

Sociedad -

Mundial 2023

El incidente machista que protagonizó el presidente de la RFEF al final del Mundial al agarrar de la cabeza y besar sin su consentimiento a una jugadora, así como su posterior disculpa, afirmando que no hubo "mala fé por ninguna de las dos partes", ha encendido las redes sociales.

EITB Media

publicado: 21/08/2023 18:18 (UTC+2)

última actualización: 21/08/2023 19:55 (UTC+2)

Partidos políticos y diversas entidades del ámbito estatal han reprobado la actitud del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la final del Mundial de Fútbol y han pedido su dimisión.

Rubiales ha publicado un vídeo de disculpa ante la polémica por la actitud que tuvo durante la celebración de la victoria de España frente a Inglaterra en la final del Mundial: Tal como se vio en directo en las imágenes de la celebración, agarró de la cabeza a la jugadora y besó en la boca, sin su consentimiento, a la jugadora Jennifer Hermoso.

No obstante, la disculpa ofrecida ha enfadado más aún a los que criticaban la actitud machista Rubiales, ya que, tras reconocer que "seguramente" se equivocó, el presidente de la federación ha afirmado que se actuó "sin ninguna mala fe, por ninguna de las dos partes". El incidente machista ya estaba siendo viral en las redes sociales y el tema ha sido el trending topic en X (antes Twitter) a lo largo de la tarde del lunes con varios hastaghs.

Luis Rubiales afirma que ''seguramente'' se equivocó al besar a Jenni Hermoso Luis Rubiales afirma que ''seguramente'' se equivocó al besar a Jenni Hermoso 2:01

Tanto el gesto machista, como su posterior disculpa, han generado la condena de miembros del Gobierno, políticos de distintas ideologías y de entidades diversos ámbitos.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía social en funciones, ha sido tajante en su comparecencia en el Congreso de los Diputados: "Esa persona debe dimitir y se deben activar los protocolos de la Federación". Díaz ha reiterado que Rubiales "ha vejado y agredido a una mujer". En nombre de Sumar ha pedido "el cumplimiento de la Ley de Deporte". Asimismo, ha aprovechado la comparecencia para reiterar que las campeonas del mundo "son víctimas de una discriminación salarial".

Por su parte, Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones, también ha criticado duramente lo ocurrido. Ha reivindicado el "derecho a vidas libres de violencias machistas" y ha pedido poner el consentimiento "en el centro". Asimismo, opina que un beso sin consentimiento es "una forma de violencia sexual que vivimos la mujeres de forma cotidiana" y que "no podemos normalizar".

También Ione Belarra, ministra en funciones de Derechos Sociales, ha criticado a Rubiales y ha argumentado en la misma red: "Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las Campeonas".

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, ha considerado el gesto como "inaceptable". "Lo primero que ha de hacer es dar explicaciones y presentar excusas", ha asegurado a una emisora de radio.

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha calificado lo ocurrido como "un gesto absolutamente rechazable" y se ha mostrado "plenamente solidaria con lo que diga y con lo que sienta la interesada". "Creo que tiene que ser la propia interesada la que diga cuál es su situación, cómo se sintió" ha añadido ante los medios en su visita a un centro militar de Pontevedra.

Peticiones de dimisión

Miembros de PSOE, Sumar y entidades de diversos ámbitos como la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional han pedido la dimisión del presidente de la Federación.

Desde Sumar, la diputada y portavoz de la coalición, Marta Lois, ha considerado "intolerable" el comportamiento sexista y ha considerado que Rubiales "debería dimitir". "Una vergüenza", ha clamado. En la misma línea, el eurodiputado de la formación, Ernest Urtasun, ha dicho que "Rubiales debería presentar su dimisión mañana mismo (por hoy)". En su opinión, "la imagen que ha trasladado al mundo es de un machismo repugnante. No puede quedar impune".

Desde la bancada socialista, la diputada del PSOE, Adriana Lastra, ha dicho que Rubiales es "un impresentable que debería dimitir hoy". "Por todo. Por su comportamiento inaceptable durante el partido, por creer que puede violentar a las jugadoras y que además es gracioso, y por insultar y vejar a medio país", ha escrito en X.

Asimismo, la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, considera "repudiable" y "reprochable", por ir contra la "decisión libre" de una mujer a no querer ser besada. "Toda la repulsa si ella no quería ser besada", ha aseverado.

Por su parte, la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional también se ha mostrado muy crítica con la actitud de Rubiales en la red X.

La propia jugadora Jennifer Hermoso, en un primer momento, aseguró que no le gustó el gesto que tuvo con ella Luis Rubiales. En una emisión en directo para una red social desde los vestuarios dijo: "Eh, no me ha gustado. (…) ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!".

No obstante, más tarde, en declaraciones facilitadas por la RFEF a la agencia EFE, Hermoso ha pedido que no se le diera "más vueltas" al tema y aseguró que fue "un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial". En palabras de la jugadora, "el presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento".