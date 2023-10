Convocan una manifestación en San Sebastián el 29 de octubre contra la ley de Educación

Sociedad -

Eskola Publikoaz Harro

La protesta partirá a las 12:30 horas en el quiosco del Boulevard, bajo el lema "A favor de la escuela pública vasca, no a esta ley de Educación!".

E. Lotina | EITB Media

publicado: 03/10/2023 12:34 (UTC+2)

última actualización: 03/10/2023 12:53 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Hezkuntza Lege-proiektuaren aurkako manifestazioa deitu dute urriaren 29rako Donostian

Eskola Publikoaz Harro Topagunea ha llamado a toda la sociedad a participar en una manifestación, en Donostia-San Sebastián, el 29 de octubre, domingo, a las 12:30 horas en el quiosco del Boulevard, bajo el lema "A favor de la escuela pública vasca, no a esta ley de Educación".

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz, el colectivo ha mostrado su "absoluta oposición" al proyecto de ley de Educación y ha explicado que ya el curso pasado manifestaron "repetidamente" su desacuerdo con la norma que se quiere aprobar.

Así, han recordado las movilizaciones y protestas celebradas en junio en las calles de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz reivindicando la escuela pública vasca y denunciando las "graves consecuencias que traerá esta Ley de Educación".

Según denuncia el colectivo, el proyecto de ley "perpetúa el sistema público-privado dual atípico que nos caracteriza a través del llamado Servicio Público Vasco de Educación". "Con este eufemismo tramposo e interesado pretende igualar a los centros de titularidad pública y privada, aunque todos somos conscientes de que son totalmente diferentes", han agregado.

Además, a su entender, el proyecto de ley financiará al 100% a los centros privados "sin exigir ningún tipo de requisito a cambio". "Entendemos que el centro que quiera financiación al 100% debe ser publificado", han apostillado.

Por otro lado, el proyecto "no prioriza" la escuela pública. "Aunque recoge que la escuela pública debe ser protagonista, este protagonismo no se plasma ni detalla en todo el articulado", han censurado.

Además, consideran que no garantiza a todo el alumnado el uso y conocimiento del euskera. "Los modelos lingüísticos actuales siguen vigentes, no existe un marco común para todos los centros educativos que garantice el conocimiento del euskera al alumnado y los centros que no ofrezcan el modelo de inmersión y no promuevan la euskaldunización seguirán siendo concertados con dinero público", han criticado.

Por último, creen que "no hay medidas concretas" para combatir la segregación. "Aunque se reconoce el grave problema, las medidas tomadas hasta ahora tendrán muy poco impacto y, en la medida en que se mantiene la concertación universal, se perpetuará la segregación", han concluido.