Economía -

Bizkaia

Según el alcalde, uno de los objetivos es recaudar dinero para hacer frente al incremento de los gastos en el periodo estival, pero también buscar una solución al problema de la vivienda.

EITB MEDIA

publicado: 04/10/2023 10:57 (UTC+2)

última actualización: 04/10/2023 11:09 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Plentziak % 50eko gainordaina ezarriko dio erroldarik ez duten etxebizitzen ondasun higiezinen gaineko zergari

El Ayuntamiento de Plentzia aplicará un 50 % de recargo al IBI de las viviendas en las que no constan empadronamientos, con el objetivo de buscar una salida al problema que hay en el municipio costero. La medida ha sido aprobada por EH Bildu y la plataforma Isuskiza. El PNV se ha abstenido.

En Bizkaia no es la única localidad que ha decidido aplicar el recargo máximo permitido por la ordenanza municipal, ya que Lekeitio, Bakio y Sopela también han tomado el mismo camino.

En el caso de Plentzia, la medida afectará a unas 1000 viviendas —casi el 40 % de las viviendas que hay en la localidad—. Al ser un pueblo turístico, en verano se triplica la población, y según el alcalde Aitor Garagarza eso supone un gasto adicional.

En declaraciones al programa "Egun on" de ETB1, ha señalado que uno de los objetivos es recaudar dinero para hacer frente al incremento de los gastos que se generan en el periodo estival, pero también buscar una solución al problema de la vivienda. "La intención es que se alquilen esas viviendas vacías", ha dicho.

"Esto no es más que una medida, por lo que no se solucionará todo el problema. Lo que está claro es que en verano se triplican los habitantes, algo que genera más gastos. Los pueblos costeros estamos abandonados, ya que las diputaciones no nos tienen en cuenta a la hora de destinar el dinero", ha explicado.