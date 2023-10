Air Europa sufre un ciberataque que expone los datos bancarios de sus clientes

Sociedad -

La aerolínea ha explicado que el jaqueo ha afectado al sistema de pagos online y que habría permitido a los ciberdelicuentes extraer los datos de las tarjetas de crédito de los clientes. Así, recomienda cancelar dichas tarjetas y denunciar cualquier uso fraudulento.

Agencias | EITB Media

publicado: 10/10/2023 10:34 (UTC+2)

última actualización: 10/10/2023 12:00 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Air Europako bezeroen bankuko datuak agerian jarri dituzte zibereraso batean

La aerolínea Air Europa ha sufrido un ciberataque que habría afectado al sistema de pagos con el que se gestionan las compras a través de la web, según ha confirmado el equipo de sistemas de la compañía.

Dicha alteración "fraudulenta" de proceso de pago habría permitido a los ciberdelicuentes extraer los datos de las tarjetas de crédito de los clientes: números de las tarjetas, fechas de caducidad y el CVV. Según la compañía, "no hay constancia de que la filtración haya terminado utilizándose para cometer ningún fraude".

No obstante, ha alertado, vía email, a todas aquellas personas cuyos datos bancarios podrían estar comprometidos. Así, han recomendado cancelar la tarjeta a la mayor brevedad con el objetivo de evitar "el posible uso fraudulento de su información".

Asimismo, ha facilitado una serie de recomendaciones a seguir: no facilitar información personal, su pin, nombre o cualquier otro dato personal a través de teléfono, mensaje o email, incluso cuando se identifiquen como su entidad bancaria. También aconseja no pinchar enlaces que le avisen de operaciones fraudulentas y ponerse en contacto directo con su entidad bancaria "por medios constatables". Por último, recomiendan recopilar cualquier prueba de posible uso no autorizado de su tarjeta y denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según la compañía, en estos momentos todos sus sistemas funcionan "con total normalidad" ya que "la detección y rápida intervención del equipo" ha permitido bloquear la brecha de seguridad y prevenir la filtración de nuevos datos.

La compañía asegura que sigue analizando lo sucedido, la procedencia del ataque y el uso de la información sustraída, aunque hasta el momento no tiene constancia de que se haya cometido ningún fraude.