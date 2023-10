Jenni Hermoso, ante la Fiscalía: "No me merezco haber vivido esto, no me sentí respetada"

Sociedad -

Caso Rubiales

El exseleccionador de fútbol femenino Jorge Vilda y el director de marketing de la RFEF, Rubén Rivera, han declarado este martes ante el juez como imputados por las presuntas coacciones a la jugadora. Ambos han negado haber presionado a la futbolista. El juez interrogará el 16 de octubre a Luque.

Agencias | EITB Media

publicado: 10/10/2023 10:51 (UTC+2)

última actualización: 10/10/2023 13:08 (UTC+2)

Jenni Hermoso, internacional española, aseguró en su declaración ante la Fiscalía por el Caso Rubiales que el beso que recibió del entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras la final del Mundial femenino no fue consentido, que no se sintió respetada "ni como jugadora ni como persona" y que no se merece haber vivido algo así, ya que para ella desde entonces "es muy difícil" poder salir de casa.

El testimonio de la jugadora española en la Audiencia Nacional fue adelantado el lunes en el programa Código 10 de Telecinco. Hermoso aseguró aquel día que no tuvo tiempo para reaccionar porque no se esperaba una actitud como la de Rubiales. "Fueron segundos y en ningún momento me sentí cómoda".

"Mancharon mi imagen, yo me sentí como jugadora y trabajadora de la Federación que nadie me protegía, ellos me pedían que yo les ayudara, pero en ningún momento sentí que me estuvieran protegiendo a mí. No me merezco haber vivido todo esto, para mí es muy difícil no poder salir de casa. Haberme tenido que ir de Madrid para no tener esa presión que estaba teniendo de gente que solo quería hacerme daño", respondió la jugadora del Pachuca mexicano al ser interrogada por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez.

El exseleccionador de fútbol femenino Jorge Vilda y el director de marketing de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rubén Rivera, han declarado este martes ante el juez como imputados por las presuntas coacciones a la jugadora y su entorno para que dijera que el beso de Luis Rubiales fue consentido. Ambos han negado ante el juez haber presionado a la futbolista para que dijera que consintió el beso que le dio Luis Rubiales.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que investiga al expresidente de la RFEF por agresión sexual y coacciones, trata de desentrañar el grado de implicación de Vilda y Rivera en esas presuntas presiones, junto con el propio Rubiales y el director de la selección masculina, Albert Luque.

Fuentes jurídicas han confirmado que Vilda ha negado que recibiese instrucciones o que presionase al hermano de la jugadora, aunque sí que ha reconocido que se acercó para hablar con él en el avión de vuelta del propio Mundial. Las mismas fuentes indican que Vilda ha detallado ante el magistrado que si se acercó al hermano de Hermoso fue porque tiene mucho cariño a la jugadora.

Por su parte, Rivera habría explicado que su trabajo era trasladar la información de la RFEF a las propias jugadoras. Además, ha negado que hablase con Rubiales o que éste le diese ningún tipo de indicación.

Tras oír las versiones de Vilda y Rivera, el juez interrogará el 16 de octubre a Luque, que será el último de los investigados en declarar, y ya en noviembre comparecerán varios testigos, entre ellos el seleccionador masculino absoluto, Luis de la Fuente, y el ya exdirector de Comunicación de la RFEF Pablo García-Cuervo.