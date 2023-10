Eskola Publikoaz Harro pide a los partidos que echen atrás la Ley de Educación, y prioricen lo público

Sociedad -

Ehige ha criticado la "farsa" de los partidos políticos en el debate en torno a una Ley vasca de Educación que "está blindando un sistema que no está funcionando", porque "segrega" y "no euskalduniza".

publicado: 29/10/2023 10:38 (UTC+1)

última actualización: 29/10/2023 13:39 (UTC+1)

Multitud de personas se han manifestado este domingo por las calles de San Sebastián en apoyo a la escuela pública vasca y contra la nueva Ley de Educación.

La manifestación, convocada por la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro, de la que forman parte entre otras organizaciones la Federación de Padres y Madres por la Escuela Pública Vasca, Ehige, ha partido a las 12:30 horas del Boulevard donostiarra bajo el lema 'Euskal eskola publikoaren alde, hezkuntza lege honi ez'.

La marcha ha contado con la adhesión de partidos como Alternatiba, Podemos Euskadi y Ezker Anitza-IU, y sindicatos como Steilas, CC. OO., ELA y LAB. De manera previa ha tenido lugar un 'txoko infantil' con talleres y manualidades para los más pequeños, una exposición de gigantes y cabezudos y el espectáculo infantil 'Gora Bihotzak'.

Durante la movilización, que ha recorrido el centro de la capital guipuzcoana, se han coreado lemas en euskara como 'no, no, esta Ley no' o 'Lo público no es privado'.

Precisamente Ehige ha criticado la "farsa" de los partidos políticos en el debate en torno a una Ley vasca de Educación que "está blindando un sistema que no está funcionando", porque "segrega" y "no euskalduniza".

La coordinadora de Ehige, Lurdes Imaz, ha exigido a los partidos políticos que "echen atrás el proyecto de Ley de Educación porque ahonda en la privatización del sistema, arrincona a la escuela pública y no garantiza la euskaldunización de todo el alumnado".

A juicio de Ehige, este proyecto de Ley "sólo responde a los intereses de la enseñanza privada" y, además, plantea "desviar los recursos que necesita la escuela pública para ofrecer una educación de calidad a toda la ciudadanía".

"Es una Ley que se ha hecho sin la participación de los agentes educativos y que no responde a los retos del sistema educativo", ha destacado.

Frente a ello, ha exigido a los partidos políticos que "prioricen la escuela pública y dirijan hacia ella los recursos que necesitan para ser realmente el eje del sistema educativo vasco".

Preguntada sobre los encuentros que están manteniendo los partidos políticos de cara a la tramitación de esta Ley, la coordinadora de Ehige ha considerado que es una mera "farsa". "Se está hablando sólo del tema lingüístico pero se están ocultando un montón de temas", ha censurado.

En este sentido, ha opinado que están "ocultando que realmente no va a haber una transformación del sistema educativo", sino que se va a "blindar el modelo dual". "Para eso no necesitamos una Ley", ha subrayado.

Según ha explicado, "blindar el modelo dual significa seguir con un sistema que segrega y que no euskalduniza".

Antes del comienzo de la marcha, la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha mostrado su rechazo a la nueva Ley vasca de Educación porque supone perder "una oportunidad de oro" para hacer de la escuela pública vasca "eje vertebrador del sistema" educativo y "fortalecerla".

Gorrotxategi ha defendido que la escuela pública vasca "nos iguala a todos, nos acepta a todos" y, por tanto, "genera cohesión social". A ello ha añadido que "es la escuela que euskalduniza, la que más euskalduniza de todos los modelos que tenemos aquí en Euskadi".