La espera para una intervención quirúrgica en Osakidetza es de 61,9 días, ligeramente superior al tope marcado

Sociedad -

Salud

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha asegurado que estas listas de espera son consecuencia de los atrasos acumulados en la pandemia (la media era entonces de 50 días).

Agencias | EITB MEDIA

publicado: 22/11/2023 11:56 (UTC+1)

última actualización: 22/11/2023 14:04 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Osakidetzan ebakuntza kirurgiko bat egiteko itxaronaldia 61,9 egunean dago, ezarritako mugatik apur bat gorago

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha afirmado que la media de espera para una intervención quirúrgica en Osakidetza es, a fecha de hoy, de 61,9 días, ligeramente superior al límite establecido por decreto.

En una conferencia-coloquio organizada por el 'Forum Europa. Tribuna Euskadi', Sagardui ha destacado que el decreto de garantías del Ejecutivo autónomo establece que las demoras deben situarse por debajo de 60 días, por lo que, según ha enfatizado, "casi estamos".

Los datos oficiales del Departamento de Salud también indican, según ha desvelado Sagardui, que 15 personas superan la fecha tope de espera en cirugías cardíacas —fijada en 90 días— y otras 27 la demora prevista en cirugía oncológica —establecida en 30 días—, y que en ambos casos se debe a condicionantes personales que no recomiendan la operación.

Según Sagardui, estas listas de espera son consecuencia de los atrasos acumulados en la pandemia de covid-19 (la espera media era de 50 días en prepandemia), y ha aclarado que los números empezaron a mejorar el octubre de 2022. La consejera ha afirmado que estos datos demuestran que Osakidetza "funciona bien", frente "a quienes hablan de recortes, privatizaciones y desmantalemiento del sistema", de los que ha asegurado que "no aportan datos" y "únicamente quieren desgastar el Gobierno".

Falta de profesionales en Atención Primaria y Pediatría

Ha reconocido , sin embargo, que "existen retos" como la falta de profesionales, principalmente en Atención Primaria y Pediatría, y ha mantenido que "no se debe a una falta de planificación del Gobierno Vasco, sino del Gobierno español".

"El Estado no previó el relevo generacional, ni incrementó las plazas MIR y por eso hoy vivimos esa situación tanto en Euskadi, como en España y también en Europa: no hay profesionales suficientes, y no se debe ni a una falta de voluntad, ni a la falta de presupuesto", ha argumentado.

Sobre este asunto ha afirmado que la Consejería vasca ha propuesto medidas al Ministerio de Sanidad, no atendidas de momento, para "ayudar a unos resultados a corto plazo, y también a largo".

Entre estas medidas se encuentran la posibilidad de cubrir plazas MIR no adjudicadas en la convocatoria oficial o mantener las unidades docentes "abiertas" por si queda alguna vacante en un momento dado.