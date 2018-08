Sociedad

Aste nagusia 2012

Donostia organiza una campaña para prevenir las agresiones sexistas

Redacción

09/08/2012

El Ayuntamiento ha informado que dicha iniciativa tiene dos líneas de trabajo: la campaña de sensibilización y la de actuación.

El Departamento de Igualdad y Cooperación del consistorio donostiarra ha organizado una campaña, enfocada a la Semana Grande de la capital guipuzcoana, para prevenir y combatir las agresiones sexistas que se intensifican en los periodos festivales.



Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, dicha iniciativa tiene dos líneas de trabajo: la campaña de sensibilización y la de actuación.



Se repartirán en numerosos bares más de 300.000 servilletas de papel con el lema "No es No" para crear un clima de rechazo a las agresiones y respeto a la libre elección, además de 140 adhesivos con la frase "En este local no se admiten agresiones sexistas".



Junto a los adhesivos se distribuirán fichas de actuación y de servicios con números de teléfonos para la atención a mujeres que hayan sufrido agresiones y se colocarán un centenar de banderolas por toda la ciudad, para hacer presente el compromiso de la ciudad y el Ayuntamiento contra las agresiones sexistas.