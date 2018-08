Sociedad

Polémica

Inmigrantes llevarán la reforma sanitaria al Constitucional

Redacción

11/08/2012

Asociaciones de inmigrantes se han reunido este sábado con UGT y PSOE, que ya ha anunciado que estudia también el recurso al Constitucional.

17 asociaciones de inmigrantes y la confederación de asociaciones iberoamericanas anuncian una batería de acciones para tratar de frenar la reforma sanitaria que dejaría sin asistencia médica a los inmigrantes sin papeles. La primera de ellas, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

Las asociaciones de inmigrantes observan buena disposición hacia su causa por parte de partidos de la oposición y sindicatos. Este sábado se han reunido con UGT y PSOE, que ya ha anunciado que estudia también el recurso al Constitucional.

El PSOE ya ha anunciado que estudia la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra los "recortes" en materia sanitaria para la población inmigrante "por vulneración" de derechos, después de la decisión del Gobierno de atender a los inmigrantes irregulares que padezcan una enfermedad crónica y pasar la factura a sus países de origen.

PP: "No pueden permanecer aquí"

Entretanto, desde el PP defiende una medida que Alfonso Alonso también achaca a la herencia recibida, argumentando que si durante los últimos años no se hubiera permitido la inmigración irregular no se daría esta situación.

Aquellos extranjeros que están en situación irregular en España, ha dicho, no pueden permanecer aquí. Alonso ha insistido en que la salida del país de los inmigrantes en situación irregular no es un postulado que se pueda defender o no, sino que así lo establece la ley. "Si no, no seremos nunca un país serio, creíble y solvente", ha subrayado calificando de "obviedad" esta afirmación.