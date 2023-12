La vuelta de los vecinos del edificio incendiado en Balmaseda a sus casas irá "para largo"

Sociedad -

Hoy han podido entrar a recoger sus enseres más necesarios pero no podrán volver a sus casas durante un tiempo. El alcalde Alfonso San Vicente, ha insistido en que no van a dejar abandonados a los vecinos "vamos a ayudarles en todo lo que necesiten".

publicado: 23/12/2023 16:23 (UTC+1)

última actualización: 23/12/2023 16:23 (UTC+1)

El alcalde de Balmaseda, Alfonso San Vicente, ha indicado que la vuelta a sus domicilios de las once familias desalojadas de sus viviendas como consecuencia del incendio registrado anoche en un edificio de la plaza San Severino va a ser "larga" y ha ofrecido a los afectados toda la ayuda que necesiten del Ayuntamiento.

El fuego se inició sobre las 21:10 de la noche y no fue hasta pasadas las 02:00 de la madrugada cuando se pudo dar por extinguido. No se han producido daños personales, pero las once familias que residen en el edificio, de cuatro alturas y con estructura de madera, tuvieron que ser desalojadas de sus casas y han pasado la noche fuera de sus viviendas, siete de ellas alojadas en un hotel de la localidad vizcaína y el resto acogidas por familiares o amigos.

En declaraciones a Radio Euskadi, el alcalde de Balmaseda, Alfonso San Vicente, ha explicado que se ha hecho una primera valoración de la estructura, que se volverá a inspeccionar la semana que viene, y luego intervienen los seguros, por lo que son plazos que no controlan, pero, "desde luego no les vamos a dejar desde el Ayuntamiento abandonados, vamos a ayudarles en todo lo que necesiten" porque la vuelta a sus domicilios "va a ser larga".

Durante la mañana de este sábado, los vecinos residentes en el inmueble afectado por el fuego, el número 13 de la plaza San Severino, han accedido a sus casas a recoger sus enseres más necesarios.

El alcalde, que se ha acercado al lugar para mostrar su solidaridad y ofrecer toda la ayuda del Ayuntamiento que sea necesaria, porque "la vuelta va a ser larga", ha explicado que van a hablar con todos los afectados. En principio, al Consistorio le preocupan las siete personas alojadas en un hotel, ya que el resto de afectados están con sus familiares. Algunos vecinos incluso han ofrecido sus casas o pisos vacíos a los vecinos afectados.

Aunque todavía en pronto para determinar las causas del incendio, que investigan los Bomberos, el origen estaría en uno de los camarotes de este edificio. Debido a la estructura de madera del inmueble, el fuego se ha propagado muy rápido y las llamas han destruido la cuarta planta y también el tejado que ha colapsado, mientras que el agua que se ha empleado para sofocar el fuego ha provocado también daños materiales en el primero, segundo y tercer piso del edificio, que no ha sufrido daños estructurales.