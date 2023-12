Decretan la clausura temporal y precintan la discoteca Malibú de Vitoria-Gasteiz

Sociedad -

La discoteca, ubicada en la calle Dato, tenía programado un cotillón de fin de año que, de seguir vigente la clausura, no podrá celebrarse. El establecimiento tiene que cumplir una serie de requerimientos.

publicado: 27/12/2023 17:41 (UTC+1)

última actualización: 27/12/2023 17:51 (UTC+1)

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz va a proceder a precintar la discoteca Malibú ubicada en la calle Dato de la capital alavesa. Se trata de una medida cautelar, según ha explicado la propia Guardia Urbana en una breve nota.

El departamento de Modelo de ciudad, Urbanismo, Vivienda, Limpieza y Medio Ambiente ha emitido una resolución este miércoles en la que se solicita adoptar dicha medida cautelar, la clausura temporal del establecimiento en tanto el titular no cumpla los requerimientos que se le trasladan.

En la resolución se hace referencia al uso de diferentes espacios de este recinto, la realización de diversas obras sin la correspondiente licencia, la no disponibilidad de documentación que certifique el estado de varias instalaciones o diversas deficiencias en materia de seguridad contra incendios, entre otros aspectos.

Mientras no se atiendan estos requerimientos y no sea informada favorablemente por personal técnico de la Unidad de Control de Actividades, la clausura se mantendrá vigente y el expediente sancionador seguirá su curso. La discoteca tenía programado un cotillón de fin de año que, de seguir vigente la clausura, no podrá celebrarse.