Los análisis realizados para saber si los plásticos de la costa vasca proceden de Galicia no son concluyentes

Vertido de pellets

El Consejo Asesor de Itsasertza ha decidido mantener el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación en fase de alerta, ya que no esperan una llegada masiva de pellets en la costa vasca.

Los análisis de los pellets aparecidos en la costa vasca no son concluyentes. Foto: EFE

publicado: 11/01/2024 11:40 (UTC+1)

última actualización: 11/01/2024 12:56 (UTC+1)

El análisis realizado por AZTI y Gaiker para determinar si los plásticos detectados en la costa vasca proceden de Galicia no es concluyente, según han anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Asesor de Itsasertza, presidida por el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

En el encuentro que ha tenido lugar esta mañana en Bilbao, también han decidido mantener el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación en fase de alerta, ya que no esperan una llegada masiva de pellets en la costa vasca.

Josu Erkoreka: ''Hemos acordado mantener la fase alerta, no hay motivo para pasar a la fase de emergencia'' Josu Erkoreka: ''Hemos acordado mantener la fase alerta, no hay motivo para pasar a la fase de emergencia'' 1:42

"Es un contaminante que normalmente no lo encontramos en las aguas y en las playas de Euskadi, es un polietileno de alta densidad, que puede llevar hasta un 30-40 % de aditivos, aunque no hemos podido comprobar el porcentaje exacto, por lo que no podemos certificar que proceda del vertido de Galicia", han señalado.

"Las muestras, principalmente recogidas en las playas de Bizkaia, son muy pocas en cantidad y además son pellets que han estado durante mucho tiempo en contacto con la arena", han añadido.

Por ello, han destacado, que pueden ser muestras que habitualmente no se encuentran en la mar, a pesar de que no descartan que procedan del vertido del buque Toconao. "Al no llegar en forma de regueros es prácticamente imposible determinar de dónde provienen y hasta ahora no han llegado de esa manera", han indicado, tras puntualizar que los plásticos detectados hasta el momento no afectan a la pesca, puesto que sigue siendo seguro comer el pescado como hasta ahora.

Por su parte, AZTI ha convocado una mesa en la que participarán el Gobierno Vasco y las diputaciones para hacer un seguimiento de la situación.

Bizkaia no aprecia un incremento del volumen de pellets

La Diputación Foral de Bizkaia ha asegurado que no han apreciado un incremento del volumen de pellets o plásticos hallados en las playas vizcaínas, que son "muy pocos y muy dispersos" y que han sido localizados en La Arena (Muskiz) y Sopelana.

San Sebastián no detecta pellets en sus playas

La edil donostiarra de Ecología, Marisol Garmendia, ha confirmado este jueves que el Consistorio no ha detectado pellets provenientes de Galicia, en las playas de San Sebastián.

En declaraciones a los medios informativos, Garmendia ha señalado que "los servicios de limpieza de las playas donostiarras acaban de revisar los arenales y no se ha detectado nada". "No hay todavía pellets en las playas donostiarras", ha insistido.

Presentación de los barcos "Hiru Anaiak" y "Rokillo"

Los barcos "Hiru Anaiak" y "Rokillo", preparados para la recogida de vertido de pellets en la mar, serán presentados mañana en Santurtzi. Estos barcos, y los que puedan ser necesarios, son parte del operativo Itsasertza que el Gobierno Vasco ha diseñado para afrontar la crisis que puede provocar la llegada de pellets a la costa vasca.