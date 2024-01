Investigan por conducción temeraria al conductor del BMW involucrado en el accidente de Jundiz

Sociedad -

VITORIA-GASTEIZ

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz continúa investigando el accidente que provocó la muerte de dos jóvenes la madrugada del sábado, pero ha descartado que los dos coches estuvieran compitiendo entre si.

AGENCIAS | EITB Media

publicado: 15/01/2024 15:36 (UTC+1)

última actualización: 15/01/2024 16:39 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Jundizen istripua izan zuen BMWko gidaria ausarkeriaz gidatzeagatik ikertzen ari dira

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz investiga por conducción temeraria al conductor del BMW involucrado en el accidente que provocó la muerte de dos jóvenes en el polígono de Jundiz el pasado fin de semana. Por otra parte, da prácticamente por descartada una carrera ilegal entre los dos vehículos implicados.

El concejal de Seguridad de Vitoria-Gasteiz, Iñaki Gurtubai, ha dado este lunes algunos detalles de la investigación sobre este doble accidente mortal, que aún está en una fase "muy preliminar".

El concejal ha señalado que todo indica que los dos coches no estaban participando en una carrera ilegal, aunque hasta que no acabe el trabajo de investigación no se puede descartar totalmente nada.

El accidente tuvo lugar en el polígono de Jundiz y provocó la muerte de dos jóvenes, de 18 y 20 años, ocupantes junto a otros dos de un Volkswagen Polo, contra el que chocó un BMW que circulaba a gran velocidad, según ha confirmado Gurtubai en declaraciones a los periodistas.

El conductor del Polo está muy grave, mientras que la copiloto tiene lesiones leves. El conductor del BMW está herido leve.

La Policía Municipal está tomando declaración a testigos, todavía no a los heridos, y analizando las grabaciones de las cámaras de la zona para poder hacer una reconstrucción de los hechos.