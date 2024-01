El cine español desfila por la alfombra roja de los Feroz y pide "no callarse" tras las acusaciones a Vermut

Sociedad -

Violencia machista

Tres mujeres del sector audiovisual han asegurado haber sufrido "violencia sexual" por parte del cineasta español.

agencias | eitb media

publicado: 27/01/2024 09:24 (UTC+1)

última actualización: 27/01/2024 09:50 (UTC+1)

El cine español ha mostrado en la alfombra roja de los Premios Feroz su "apoyo" unánime a las víctimas de las supuestas agresiones sexuales del cineasta Carlos Vermut publicadas recientemente en la prensa.

Las acusaciones a Carlos Vermut han sido el principal tema de conversación en la alfombra roja en la 11ª edición de los Premios Feroz.

"Me parece bien que se abra la puerta a hablar de ello. No hay que callar ante esto. No hay que callarse por miedo", ha asegurado este viernes el presentador y actor Berto Romero.

Al respecto, la directora Isabel Coixet, ha asegurado que la industria audiovisual vive un buen momento porque "mira de frente a las cosas". "Nadie quiere tener el estatuto de víctima porque es una mierda. En el momento en el que una persona abre la boca para decir que eres una victima te conviertes en ella y eres doblemente vulnerable. Tienes que dar muchas explicaciones y nadie quiere eso", ha manifestado.

La actriz Maria Botto ha señalado la importancia de que el "#metoo" haya llegado a España y ha celebrado que "las cosas están cambiando". "Estamos en un momento que no solo es violencia sexual sino que estamos hablando de una persona que ejerce un abuso de poder. Las cosas están cambiando desde hace mucho tiempo", ha comentado.

Por su parte, la actriz Luisa Gavasa, ha deseado que la investigación salga adelante y ha reconocido la "valentía" de las víctimas.

En este sentido, la productora María Zamora ha agradecido a las víctimas que "hayan alzado la voz" y confía en que este paso ayude a que "otras se sientan animadas a darlo". "Se tiene que tomar conciencia de la gravedad de este caso y de otros que, no por menos graves, no deben dejar de señalarse. Hay que tomar conciencia de pequeños patrones que hay en nuestra sociedad y también en nuestra industria que son muy evidentes", ha reivindicado.

Durante la alfombra roja ha habido otras voces que han abogado por la presunción de inocencia del cineasta Vermut, como la actriz Aitana Sánchez-Gijón. Aunque ha aclarado que es "buen momento" para que salgan a la luz historias" que han estado "ocultas siempre", ha asegurado que le "espantan" los linchamientos públicos.

También la actriz Malena Alterio ha pedido "parar" la "nube de movimiento" que ha generado estas acusaciones para poder opinar, posteriormente.

"El tiempo pondrá y dirá lo que ha sido y lo que corresponde a lo que ha sido, si hay que enjuiciar o no", ha apuntado Alterio.

La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado su solidaridad con las mujeres víctimas de violencia machista, al pasar por la alfombra roja.

"Tanto en el mundo del cine, como el deporte, el derecho o la limpieza, basta ya de violencias machistas y todo el compromiso del Gobierno de España para expresar nuestro rechazo y señalar que se acabaron los tiempos de las violencias machistas", ha dicho al ser preguntada sobre el tema.

Junto a ella, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha expresado el apoyo del Gobierno "a cualquier denuncia pública de abuso de poder y violencia sexual", y ha subrayado la importancia de poner en el centro los testimonios de las mujeres y acompañarlas en sus decisiones.

Tres mujeres del sector audiovisual han asegurado haber sufrido "violencia sexual" por parte del cineasta español Carlos Vermut, ganador de la Concha de Oro de San Sebastián con Magical Girl (2014), según una investigación que publica este viernes El País.