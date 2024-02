La revista 'Antiquity' publica el estudio más completo sobre Irulegi y aporta novedades

Sociedad -

La publicación del artículo en la revista internacional supone un nuevo impulso a la investigación arqueológica y pone en valor la metodología "rigurosa" empleada por el equipo del arqueólogo de Aranzadi, Mattin Aiestaran.

publicado: 20/02/2024 17:07 (UTC+1)

última actualización: 20/02/2024 17:07 (UTC+1)

La investigación sobre Irulegi sigue teniendo eco internacional en el campo de la investigación arqueológica. La revista Antiquity ha publicado el artículo 'A vasconic inscription on a bronze hand: writing and rituality in the Iron Age Irulegi settlement' (Ebro Valley), según ha informado la Sociedad de Ciencias Aranzadi en un comunicado. Entre los miles de objetos recuperados, el artículo de la revista internacional se centra en el estudio de La mano de Irulegi.

En el artículo, firmado por el arqueólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Mattin Aiestaran, el catedrático de Filología Latina de la Universidad de Barcelona, Javier Velaza, y el catedrático de Lingüística Indoeuropea de la UPV, Joaquín Gorrochategui, los dos últimos dan cuenta de los avances en la transcripción e interpretación del texto.

La publicación del artículo en la revista internacional supone un nuevo impulso a la investigación arqueológica y pone en valor la metodología "rigurosa" empleada por el equipo de Aiestaran.

En cuanto al análisis lingüístico, el texto de Irulegi presenta dos novedades: es una lectura diferenciada de la primera palabra, en su versión esgrafiada (sorioneke) y la versión punteada (sorioneku); y la modificación del primer signo de la segunda línea, que ahora transcriben como "ku" en lugar de "te".

La epigrafía documentada hasta ahora es el primer texto completo del vascón. Así, la mano asegura que los vascones sabían escribir en su idioma. Este objeto tuvo una función ritual, bien fuera para atraer la buena suerte, bien para hacer una ofrenda al dios o diosa indígena de la suerte.

Más allá de la mano, en Irulegi también se han encontrado otros materiales relacionados con la escritura, entre los que destaca la recuperación de la mano en el interior de la casa: dos cerámicas con inscripciones esgrafiadas; y un stilus para escribir en tablillas.

Por otro lado, el artículo realiza la contextualización del pueblo fortificado de la Edad del Hierro de Irulegi (valle de Aranguren, Navarra), que surgió a mediados de la Edad del Bronce (siglos XVI-XII a.C.) y que estuvo ocupado hasta el primer tercio del siglo I a.C., cuando el yacimiento fue atacado y abandonado.

Este ataque se enmarca en el contexto de la Guerra Sertoriana (82-72 a.C.), que fue una guerra civil entre romanos, y la destrucción de la aldea debe interpretarse en ese contexto de la campaña bélica.

Esta guerra surgió con el enfrentamiento entre el gobernador Quinto Sertorio y Gneo Pompeyo Magno, que se extendió a gran parte de la península Ibérica, especialmente al Ebro.

Los indicios de abandono de Irulegi destruida son claros según las excavaciones realizadas por el equipo de Aiestaran desde 2018 en tres edificios del yacimiento y en un tramo de la calle Mayor.

El pasado mes de agosto Aranzadi recibió el Premio Europeo de Arqueología 2023 otorgado por la Sociedad Europea de Arqueología.