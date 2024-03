Hernani y Astigarraga piden a Diputación y Gobierno Vasco la constitución de una mesa interinstitucional

Sociedad -

Temporda de txotx

Denuncian que la gran afluencia de visitantes les ocasiona muchas dificultades y piden a las instituciones que constituyan una mesa para afrontar la situación de manera integral y analizar las iniciativas que se puedan poner en marcha.

EITB MEDIA

publicado: 15/03/2024 11:54 (UTC+1)

última actualización: 15/03/2024 12:31 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Hernani eta Astigarragako udalek erakunde arteko mahaia eratzeko eskatu diete Aldundiari eta Jaurlaritzari

En los últimos años numerosas personas llegan a Astigarraga y Hernani para disfrutar de la sidra y las sidrerías, lo que provoca numerosos daños colaterales. En muchas ocasiones, esta masiva presencia de visitantes plantea serias dificultades de gestión, por lo que estas localidades han solicitado tanto a la Diputación Foral de Gipuzkoa como al Gobierno Vasco la constitución de una mesa interinstitucional que aborde la situación "de manera integral" y analice las iniciativas que se puedan poner en marcha para dar una solución al problema.

El alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi, ha explicado en el programa "Egun on Euskadi" que la gran presencia de visitantes en los últimos años está generando todo tipo de consecuencias: limpieza, seguridad, transporte... Por ello, asegura que se han visto obligados a añadir importantes partidas económicas al presupuesto ordinario para poder mantener los servicios ordinarios.

Además de estos gastos extraordinarios, los sábados por la tarde muchos vecinos y vecinas de ambas localidades "se sienten expulsados de sus hogares debido a esta influencia de los que vienen de juerga".

Según el alcalde, los sábados de la temporada de sidrería, especialmente desde mediados de febrero hasta finales de abril, la afluencia a ambas localidades genera problemas de convivencia.

Para afrontarlo, cree que hay que abordar el problema de forma integral: "Queremos reforzar la cultura de la sidra y estamos colaborando con los sidreros, pero los que llegan al pueblo lo hacen de lejos, y nuestra zona de influencia se limita a nuestra comarca". Por lo tanto, piden a la Diputación y al Gobierno Vasco que constituyan una mesa para abordar el problema.

Los sidreros, por su parte, dicen que ellos no tienen que estar en esa mesa y el Gobierno Vasco asegura que sin sidreros no ve la necesidad de reunir la mesa. No obstante, el alcalde de Hernani ha explicado que siguen a la espera de la respuesta del Ejecutivo Vasco.

Por otro lado, los sidreros ya han realizado varias propuestas, algunas de ellas en marcha, para hacer frente a la situación: venta de botellas de sidra, ampliar la oferta turística a toda la semana y no sólo un plan de fin de semana, desarrollar un proyecto educativo para que la gente conozca el trabajo que hay detrás de la sidra, o dar otro uso a la sidrería.

Sin comidas los sábados

Ante esta situación, en la sidrería Zapiain se han negado este año a dar comidas los sábados. Jon Zapiain ha explicado que "la temporada de sidrerías es el momento de poner en valor la sidra y no lo conseguimos dando comidas". "Hacía unos años que andábamos así y por fin hemos decidido no dar comidas", ha añadido.

Según Zapiain, "trabajamos mucho para poner en valor la sidra, y esa inercia que hay detrás da miedo, pero sobre todo me da pena".