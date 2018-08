Sociedad

Niños desaparecidos en Córdoba

Critican al jefe policial del 'caso Bretón' por su presencia mediática

Redacción

30/08/2012

La Fiscalía de Córdoba no ve "adecuado" llevar a un programa televisivo "parte de una causa que está parcialmente decretada secreta".

El fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, no ve "adecuado" llevar a un programa televisivo "parte de una causa que está parcialmente decretada secreta", como es la del caso de Ruth y José, después de que haya aparecido en televisión el jefe policial de la investigación, Serafín Castro.

Martín-Caro ha aclarado que "si es para hablar de cosas genéricas, nada que decir; pero si es para dar detalles concretos que están en la causa, parte de la cual está declarada secreto y en todo caso no es pública, porque no hemos llegado a la fase de juicio público, pues no me parece adecuado".

En relación con la investigación, destaca que el Ministerio Público se guía "por lo que se puede probar ante los tribunales y no por opiniones personales, que no cuentan para nada en esto". Por tanto, si se confirma que los restos óseos de la hoguera de Las Quemadillas son de humanos y correspondieran a los niños, "se cambia la imputación" contra José Bretón, padre de Ruth y José, pasando de detención ilegal y simulación de delito, a dos delitos de asesinato, algo que "implicaría la transformación en un procedimiento de jurado".

"Cada uno tiene derecho a decir las tonterías que quiera"

En cuanto a las agravantes a las que se pudiera enfrentar Bretón, el fiscal explica que "se verán cuando se compruebe qué se puede probar y qué no", de manera que "ahora son especulaciones todas, con la gente que opina", y una situación en la que "cada uno tiene derecho a decir las tonterías que quiera".