Condenan en Bizkaia a 12 años de prisión a un hombre y a su pareja por abusar sexualmente de la hija de ella

La progenitora "consentía" los abusos y negó ayuda a la niña cuando recurrió a ella. El hombre se aprovechó del privilegio de ser pareja de la madre y abusó de de la menor de edad entre los 10 y los 12 años.

publicado: 24/04/2024 14:41 (UTC+2)

última actualización: 24/04/2024 15:34 (UTC+2)

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a un hombre a 12 años de prisión por abusar sexualmente de manera continuada de la hija menor de su pareja, cuando tenía entre diez y doce años.Además, ha impuesto la misma pena a la madre de la víctima como cooperadora de los abusos, porque "era plenamente conocedora de los hechos, los consentía y no hizo nada por impedirlos". De hecho, la pequeña recurrió a ella en busca de ayuda, y esta le dijo que "las cosas de casa no se cuentan, se quedan en casa".

Según ha informado el TSJPV, el tribunal declara probado que, desde febrero de 2021 y hasta mayo de 2022, el procesado mantuvo relaciones sexuales en la vivienda familiar con la niña cuando tenía entre diez y once años, "con el propósito de satisfacer sus deseos libidinosos, aprovechándose de la situación de privilegio" de ser pareja de la madre y "padre de hecho de la menor".

La sentencia incide en que la madre de la menor conocía "perfectamente" lo que hacía su pareja y, "lejos de denunciar los hechos y de tratar de poner fin a tales ilícitos comportamientos", los "consentía".En base a las declaraciones de la menor, de los dos acusados y los testigos y peritos que testificaron en la vista oral, la Audiencia vizcaína llega a la conclusión de que el testimonio de la víctima no es "fabulado", ni falso, ni responde a "móviles espurios", como mantuvieron los dos acusados durante el juicio."De los medios de prueba no se puede entender acreditado que la niña haya actuado con la finalidad de liberarse de una supuesta e inexistente tiranía de su padrastro y de su madre, porque no se ha acreditado que fuera una niña problemática ni rebelde", añade.

También resalta la "coherencia interna" del relato de la menor sobre los actos de contenido sexual que el procesado la obligó a realizar. "No describe situaciones ilógicas o de imposible acaecimiento físico y material", asegura, para añadir que su testimonio sobre dónde y cuándo sucedían los hechos es "muy claro y preciso".

La Audiencia de Bizkaia impone a ambos encausados que indemnicen de manera solidaria a la menor con 30 000 euros y la prohibición de que durante 20 años se comuniquen y se acerquen a ella a menos de 500 metros.También ordena su libertad vigilada, y a la madre se le priva de la patria potestad hasta que la niña alcance la mayoría de edad. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).