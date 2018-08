Sociedad

Industria confirma que el cierre de Garoña es irreversible

Redacción

10/09/2012

El ministro José Manuel Soria ha dicho que "si no solicitan seguir, no puede haber rectificación".

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha confesado hoy su sorpresa por la decisión de Nuclenor de no pedir la prórroga de la vida útil de Garoña, y ha subrayado que no tiene vuelta atrás, porque "si no solicitan seguir, no puede haber rectificación".

"No encontramos ningún tipo de explicación para que los operadores no pidan la prórroga, pero es su derecho y su legitimidad y nosotros (Ministerio) no vamos a forzar a nadie a que pida un plazo" más amplio, ha señalado Soria.

Ha añadido que él mismo y miembros de su equipo plantearon a Nuclenor (participada al 50 % por Endesa e Iberdrola) pedir dicho alargamiento con independencia del contenido de la inminente reforma energética, que es la que aducía la empresa para no solicitarla.

De esta manera, Nuclenor "siempre" hubiera tenido derecho a renunciar a la prórroga (una vez conocida la reforma).

En este contexto, ha confesado su "sorpresa", porque la central de Santa María de Garoña (Burgos) podría haber operado seis años más con las condiciones de seguridad exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

"Ahora bien, si no la solicitan, sí que no puede haber rectificación", ha subrayado.