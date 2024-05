Sociedad -

Ciberataques

Telefónica investiga una supuesta filtración de datos de 120 000 clientes y empleados

Los datos que supuestamente tendría en su poder el potencial ciberdelincuente no es información que se considere sensible, dado que no son cuentas bancarias o contraseñas de correos electrónicos.

Telefónica. Imagen obtenida de un vídeo de archivo de EITB Media Telefónica. Imagen obtenida de un vídeo de archivo de EITB Media

AGENCIAS | EITB Media

publicado: 28/05/2024 17:22 (UTC+2)

última actualización: 28/05/2024 17:22 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Telefonica 120.000 bezero eta langileren datuei eragiten dien ustezko filtrazio bat ikertzen ari da

Telefónica está "investigando la legitimidad de la información" que un usuario y potencial ciberdelincuente ha publicado en un foro de hackers en internet en el que afirma haber conseguido los datos de 120 000 usuarios y empleados de la compañía española, los cuales habría puesto a la venta. En este contexto, según han informado fuentes de la compañía, la teleco española está investigando esta supuesta filtración y la veracidad de la información, que indica que la brecha de seguridad que dio pie al acceso a esos datos tuvo lugar el pasado marzo, tal como ha desvelado a través de la red social X la empresa de ciberseguridad HackManac. La operadora está estudiando la situación para dilucidar si son ciertas o no las afirmaciones del potencial ciberdelincuente y también para esclarecer si, en caso de que efectivamente se haya producido esta brecha de seguridad, la vulnerabilidad tuvo que ver con un proveedor externo. En ese sentido, los datos que supuestamente tendría en su poder el potencial ciberdelincuente no es información que se considere sensible, dado que no son cuentas bancarias o contraseñas de correos electrónicos.

