El cementerio de Pamplona contará a fin de año con un nuevo panteón para personas fusiladas exhumadas

Duplicará la capacidad del que estaba hasta ahora, y se abrirá a nuevos tipos de víctimas.

publicado: 03/06/2024 12:43 (UTC+2)

última actualización: 03/06/2024 12:43 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Iruñeko hilerriak desobiratutako fusilatuak hartuko dituen panteoi berria izango du urte amaieran

El cementerio de San José de Pamplona contará a final de año con un nuevo panteón de restos de personas fusiladas exhumadas, no identificadas, de la Guerra Civil y el franquismo.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el concejal delegado del área de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, tras la Junta de Gobierno Local en la que se ha probado la licitación de las obras con un presupuesto de 299.988,69 euros, cofinanciados por el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra, a través de un convenio.

El Ayuntamiento aporta cerca de 175.000 euros, 50.000 más que en una anterior licitación que quedó desierta, y el Gobierno aporta en torno a 125.000 euros a través del departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera.

Como novedad, en virtud del acuerdo suscrito con el Gobierno de Navarra, se abre a nuevos tipos de víctimas.

Así, podrá acoger "víctimas cuyo resto se hayan encontrado en una fosa de Navarra y que habiendo sido identificados, no han podido ser entregados a sus familiares o sus familias no han podido hacerse cargo de ellas; aquellos restos de residentes en Pamplona fusilados e identificados, cuyas familias lo soliciten y víctimas navarras que habiéndose encontrado sus restos en fosas de otras lugares del Estado español y que, habiendo sido identificados sus cuerpos, no han podido ser entregados a sus familiares o no han podido hacerse cargo de ellos".