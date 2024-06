Bilboko Konpartsak niega haber impuesto "vetos" como manifestaron 150 agentes culturales hace dos semanas

Sociedad -

La federación de comparsas de Bilbao ha desmentido la premisa de la que partía el manifiesto presentado a finales de mayo por los artistas y se han mostrado dolidos porque los firmantes no se pusieran en contacto con ellos para conocer su versión de los hechos.

EIDER JAUREGI OIARTZABAL

10/06/2024

última actualización: 10/06/2024 21:35 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Bilboko Konpartsek ukatu egin dute "betorik ezarri izana", hainbat kulturgilek salatu zuten bezela

Bilboko Konpartsak ha publicado una nota de respuesta al manifiesto presentado el 28 de mayo en nombre de varios artistas "contra los vetos". Ese día, Alrededor de 150 músicos, actores, escritores, bertsolaris y representantes de otros ámbitos culturales hicieron pública una carta en favor de "las fiestas populares para todos", en la que reclamaban "una solución" para los "vetos incomprensibles" que, según denunciaron en un acto en el Kafe Antzokia de Bilbao, se han puesto por parte de las comparsas de Bilbao y la comisión de txosnas de Gasteiz a Luberri, GKS y el Sindicato de la Vivienda, vinculados a Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS).

Entre los firmantes, varios nombres conocidos, como El Drogas, Fermin Muguruza, Gari, Iosu Zabala, Natxo de Felipe, Niko Etxart, Bingen Mendizabal, La Basu, Joseba Irazoki, Itziar Ituño, Karra Elejalde, Patxo Telleria, Ramón Agirre, Gorka Aginagalde, Patxi Bisquert, Amets Arzallus, Julio Soto, Bernardo Atxaga, Joseba Sarrionandia o Hedoi Etxarte.

La semana pasada, la Comisión de Txosnas de Gasteiz emitió una nota defendiendo su legitimidad como movimiento popular para tomar sus decisiones: "La decisión de no incluir a dos grupos más del Movimiento Socialista no es un veto político, es fruto de un proceso totalmente legítimo", explicaron, y recordaron que el Movimiento Socialista tiene "representación" en las Txosnas de Vitoria a través de Ikasle Abertzaleak.

Hoy, en la misma línea, Bilboko Konpartsak ha hecho pública una nota en la que han recordado que la Federación "nació con el objetivo de impulsar unas fiestas populares, participativas y diversas para todas las bilbainas. Ha sido y será siempre un espacio heterodoxo de movimientos muy diversos". Así, han denunciado que "esto está siendo cuestionado por un tema interno de Bilboko Konpartsak: las acusaciones que se han producido ante la negativa en noviembre a la solicitud de la comparsa Luberri para formar parte de la federación. Ante ello, queremos destacar lo siguiente para ayudar a clarificar la cuestión: Se recibió una solicitud de acceso a principios de 2023 por parte de un grupo recién constituido llamado Luberri y se les exigió que cumplieran las mismas condiciones que todas las comparsas para acceder: demostrar que se trataba de una comparsa, entre otras, con un número de miembros determinado; confirmar que compartían los valores de BK (normalización del euskera, ecologismo, feminismo…) y demostrar que son capaces de actuar en los múltiples y participativos ámbitos de la federación de Bilboko Konpartsak".

La Federación de comparsas explica que en la asamblea general anual celebrada en noviembre de 2023, la mayoría de la asamblea decidió que, "por el momento, no se veía la incorporación de Luberri Konpartsa a la federación, pero que, siendo libre la participación en cualquier actividad de BK, se les animaba a ello para conocerse, compartir espacios...Y que iba a quedar en sus manos, si querían, volver a hacer la solicitud de ingreso en la Federación para que volviera a ser estudiada. Desde aquella asamblea de noviembre no ha habido ninguna otra petición para entrar por parte de Luberri. En su lugar, automáticamente recibimos por su parte la acusación de veto" denuncian.

En este sentido, han acogido con dolor el manifiesto de los agentes culturales. Consideran que parte de una interpretación errónea y han lamentado que se haya publicado sin hablar con ellos. "El manifiesto presentado parte de la afirmación de que hay veto en Bilboko Konpartsak, algo que nosotras negamos rotundamente. Las artistas que lo han firmado no se han puesto en contacto con la federación de Bilboko Konpartsak para contrastar nuestro punto de vista, esto hubiese sido lo mínimo, por respeto a la federación y a su trayectoria", han señalado.

Para finalizar, han querido dejar claro que "la admisión de más miembros en la federación es una decisión soberana de la federación. Eso no quiere decir que haya vetos para participar en fiestas populares, no aceptamos esas acusaciones. Bilboko Konpartsak no son un simple medio para montar una barra, para hacer eso hay otros ambientes y opciones. Bilboko Konpartsak es un ámbito para promocionar fiestas populares durante todo el año, para proyectar nuestros valores plurales al mundo y promover iniciativas acordadas entre diferentes".

"A veces podrá acertar y otras errar, pero nunca aceptaremos que se cuestione nuestra autonomía, el derecho de nuestras componentes a tomar decisiones y la pluralidad de la Federación. Nos sentimos orgullosas de nuestra Federación, que ha tenido largos debates y ha sido capaz de superar contradicciones y adaptarse a cada situación y realidad. La función de la Federación es organizar las fiestas en un ambiente agradable y diverso, no ser un lugar para el conflicto político entre sus componentes, y seguiremos velando por ese ambiente agradable y diverso", han finalizado.