Las clarisas de Belorado ratifican su decisión de salir de la Iglesia y serán excomulgadas

Sociedad -

Iglesia católica

Las diez monjas sostienen que cualquier pena o sanción canónica, como la excomunión, son "nulas" para ellas, pues no reconocen la capacidad de jurisdicción del Tribunal Eclesiástico.

Agencias | EITB MEDIA

publicado: 21/06/2024 16:20 (UTC+2)

última actualización: 21/06/2024 16:41 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Beloradoko moja klaratarrek Eliza katolikotik aldentzeko erabakia berretsi dute, eta eskumikatuko dituzte

Las diez monjas de la comunidad de clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Bizkaia) han comunicado vía burofax al Arzobispado de Burgos su "unánime e irreversible posición" de abandonar la Iglesia católica. Además, han asegurado que cualquier pena o sanción canónica, como la excomunión, son "nulas" para ellas.

En un comunicado fechado en Belorado este viernes, las clarisas han insistido en que su decisión de salir de la Iglesia es fruto de una "madura, meditada y consciente reflexión" y han asegurado que el "Manifiesto Católico" del 13 de mayo, firmado por la abadesa, fue refrentado por todas.

Las religiosas tenían hasta las 14:00 horas de este viernes para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico para declarar por un delito de cisma, pero no se han presentado, lo que da vía libre al Arzobispado de Burgos para conforme al Derecho Canónico declarar su excomunión, un decreto que tendrá que firmar el arzobispo, Mario Iceta.

Una pena que no preocupa a las religiosas, que dicen que el Tribunal Eclesiástico no tiene capacidad de jurisdicción sobre ellas, ya que no lo reconocen, por lo que no les puede imponer ninguna pena espiritual "como lo es la farsa de la excomunión".

En el comunicado, se han reafirmado en su decisión de separarse "libre, voluntaria y decididamente" de lo que ellas llaman la "iglesia conciliar".