La asociación '#FreePabloGonzález' pide a Polonia que fije la fecha del juicio contra el periodista vasco

Sociedad -

Libertad de prensa

La pareja del periodista vasco encarcelado en Polonia, Oihana Goiriena, ha precisado que el espionaje es el tipo penal que se le achaca, pero "lo tienen que concretar, que es lo que no han hecho en casi dos años y medio", una demora que achaca a que "no tienen qué presentar".

Agencias | EITB Media

publicado: 03/07/2024 22:43 (UTC+2)

última actualización: 03/07/2024 22:59 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Euskal kazetariaren aurkako epaiketaren data finkatzeko eskatu dio '#FreePabloGonzalez' elkarteak Poloniari

Oihana Goiriena, esposa del periodista vasco Pablo González, encarcelado en Polonia desde febrero de 2022, ha pedido que este país fije la fecha del juicio y no se prorrogue esta situación "de manera eterna".

Así lo ha dicho este miércoles en Logroño, antes de participar en la sede de IU en un acto de apoyo a su marido, en el que también ha intervenido la representante de la asociación '#FreePabloGonzález' Maribel Martínez.

Goiriena ha precisado que el espionaje es el tipo penal que se le achaca, pero "lo tienen que concretar, que es lo que no han hecho en casi dos años y medio", una demora que achaca a que "no tienen qué presentar", pero, al no haber límite de prisión preventiva en Polonia, este país "abusa de forma habitual de esta medida".

Ha insistido en que Polonia presente sus cargos y pruebas contra su marido, "si las tiene"; y, si no las tiene, que "lo deje en libertad".

También ha señalado que, aunque piden ante todo la liberación del periodista, son "realistas" y quieren "ir con todas las de la ley, no por encima de la ley", por lo que demandan que se fije la fecha del juicio y "no se prorrogue esto de manera eterna".

Ocho escritos al Gobierno español, sin respuesta

"En el caso de tener que seguir en prisión preventiva, que lo haga en unas condiciones compatibles con la Carta Europea de Derechos Humanos", ha resaltado Goiriena, quien ha apuntado que han enviado hasta ocho escritos al Gobierno de España pidiendo ayuda, pero no han obtenido ninguna respuesta.

Ha demandado que "no le hagan cumplir una pena efectiva sin haber sido juzgado" y que, a la espera de que salga el juicio, "sus condiciones en la cárcel sean más humanas".

Por su parte, Martínez ha incidido en la petición de que "la fecha del juicio llegue lo antes posible" y que en la cárcel "se le trate de forma humana y salga del aislamiento y la incomunicación, de facto, en la que está".