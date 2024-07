Más de 400 actos "para todas las edades" en las fiestas de la Virgen Blanca

Sociedad -

Vitoria-Gasteiz

100 vitorianos podrán disfrutar del txupinazo y Bajada de Celedón desde la balconada, mediante un sorteo al que la ciudadanía se puede apuntar hasta este próximo domingo, tanto en la web municipal como en el teléfono 010.

Agencias | EITB Media

publicado: 15/07/2024 15:07 (UTC+2)

última actualización: 15/07/2024 15:36 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: 400 ekitaldi baino gehiago "adin tarte guztietarako", Andre Maria Zuriaren jaietan

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha programado más de 400 actos "para todas las edades" con motivo de las próximas fiestas de la Virgen Blanca, que se celebrarán del 4 al 9 de agosto, aunque, en esta edición, las actividades se amplían al sábado 3 de agosto, "para aprovechar el fin de semana".

La alcaldesa, Maider Etxebarria, y la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, han sido las encargadas de desgranar el programa festivo, a veinte días del inicio de las fiestas patronales de la capital alavesa.

Etxebarria ha deseado que "todas las personas disfrutemos de las fiestas", antes de recordar que Iñaki Kerejazu será el nuevo Celedón y destacar la labor realizada por Gorka Ortiz de Urbina a lo largo de los últimos años.

Asimismo, ha explicado que 100 vitorianos podrán disfrutar del txupinazo y Bajada de Celedón desde la balconada, mediante un sorteo al que la ciudadanía se puede apuntar hasta este próximo domingo, tanto en la web municipal como en el teléfono 010.

Las condiciones para poder participar en el sorteo son ser mayor de edad y tener la tarjeta municipal ciudadana, además de admitirse solo una inscripción por DNI. El sorteo se realizará el 23 de julio y ese mismo día se darán a conocer las personas agraciadas por la web, redes sociales y llamando al teléfono 010.

Plaza Santa María, nuevo espacio para el folclore

Como novedad, la plaza Santa María del Casco Medieval se suma a la plaza del Matxete como nuevo espacio para el folclore vasco con actividades a la tarde, que "complementan las del mediodía y noche del Matxete".

Además, ha informado de cambios en los horarios de los conciertos del Matxete, que se adelantan a las 23:00 horas, así como en el toro de fuego, que este año arrancará a las 22:30 horas, y la ampliación de la zona infantil del parque de Arriaga que contará con diez puntos de juego.

Los espacios de ocio infantil se completan con los espectáculos en la plaza del Conde de Peñaflorida y la disco 'txiki' en los jardines del Obispo Fernández de Piérola, además de los pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. El acto central será el 7 de agosto, a las 12:00 horas, con la Baja de Edurne y Celedón Txiki.

El 31 de julio y 1 de agosto, la plaza del Arka albergará sendos conciertos de bandas de música y el 2 de agosto, la actriz y poetisa Elisa Rueda será la encargada de llamar a la fiesta en el acto del pregón, que se desarrollará a la 21:30 horas en la plaza Nueva. A continuación, tendrá lugar la actuación de Kresala Dantza Taldea y una sorpresa como colofón a este acto.

Conciertos

Díaz de Corcuera ha destacado que la plaza de Los Fueros albergará a "dos de los grupos más votados por los jóvenes" en la encuesta municipal, como Nil Moliner y Zetak, además de las actuaciones de Esne Beltza, Luz Casal y Doctor Deseo.

Por su parte, los grupos Modus Operandi, Süne, Sara Zozaya y Kalakan serán los encargados de amenizar las noches del 5 al 8 de agosto en la plaza del Matxete, mientras que el Jardín de Falerina acogerá los directos de grupos locales con las actuaciones de Stilt y The Mothercrow, The Blooms y Lepora, EH Mertxe y Somos Humus, Zarata Selektion y Markes Iraizoz, y Old Time Spooks y Bufalo Club.

Como es habitual, la Plaza Nueva será la ubicación de las grandes orquestas, con Vulcano, La mundial, Diamante, Jamaica show, Phoenix y Nueva era.

En la Plaza de la Provincia, se proponen "espectáculos variados y novedosos" de mano de Rumbo a Tijuana, La polaca y su Transkabaret show, Tributo a Los Panchos, Divinas lyric pop y Medicina alternativa.

El Parque del Prado acogerá de nuevo el 'Rincón del Humor', cada tarde del 5 al 9 de agosto a las 19:30 horas, con los monólogos de Alex O'Dogherty, Mirari Martiarena & Idoia Torregarai, Javi Sancho, Aroa Berrospe y Coria Castillo, Andoni Agirregomezkorta con 'Un vasco de la hostia' y Oswaldo Digon con 'Otra movida'.