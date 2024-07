400 ekitaldi baino gehiago "adin tarte guztietarako", Andre Maria Zuriaren jaietan

Gizartea -

Gasteiz

Zozketa bidez, 100 gasteiztarrek balkoitik gozatu ahal izango dute txupinazoaz eta Zeledonen jaitsieraz. Herritarrek datorren igandera arte eman dezakete izena, bai udalaren webgunean, bai 010 telefonoan.

Agentziak | EITB Media

publikatuta: 2024/07/15 15:36 (UTC+2)

azken eguneratzea: 2024/07/15 15:36 (UTC+2)

Gasteizko Udalak 400 ekitaldi baino gehiago antolatu ditu "adin tarte guztietarako", Andre Maria Zuriaren hurrengo jaiak direla eta. Abuztuaren 4tik 9ra izango dira, baina, aurten, egitaraua abuztuaren 3ra luzatuko da, larunbatera, "asteburua aprobetxatzeko".

Maider Etxebarria alkateak eta Sonia Diaz de Corcuera Kultura zinegotziak xehatu dute jaien egitaraua, Gasteizko jaiak hasteko 20 egun falta direnean.

Iñaki Kerejazu Zeledon berria izango dela gogorarazi eta Gorka Ortiz de Urbinak azken urteotan egindako lana azpimarratu du Etxebarriak. "Pertsona guztiei jaiez gozatzea" opa die alkateak.

Zozketa baten bidez, 100 gasteiztarrek balkoitik txupinazoaz eta Zeledonen jaitsieraz gozatu ahal izango dute. Zozketa horretan parte hartzeko izena eman dezakete datorren igandera arte, bai udalaren webgunean, bai 010 telefonoan.

Zozketan parte hartu ahal izateko baldintzak adin nagusikoa izatea eta udal txartela izatea dira, NAN bakoitzeko izen-emate bakarra onartzeaz gain. Zozketa uztailaren 23an egingo dute, eta egun horretan bertan jakinaraziko dira saridunak web orrian, sare sozialetan eta 010 telefonora deituz.

Santa Maria plaza, euskal folklorerako gune berria

Nobedade gisa, Erdi Aroko Hiriguneko Santa Maria plaza Matxete plazari gehituko zaio, euskal folklorerako gune berri gisa arratsaldean, "Matxeteko eguerdiko eta gaukoak osatzeko".

Gainera, jakinarazi du aldaketak izango direla Matxeteko kontzertuen ordutegietan (23:00ak arte aurreratuko dira), zezensuzkoan (aurten 22:30ean hasiko da), eta Arriagako parkeko haurren guneak hamar joko-puntu izango ditu.

Haurrentzako aisialdirako guneak Peñafloridako Kondearen plazako ikuskizunekin eta Fernandez de Pierola Gotzainaren lorategietako diskoteka txikiarekin osatzen dira, baita Erraldoi eta Buruhandien Konpartsaren kalejirekin ere. Ekitaldi nagusia abuztuaren 7an izango da, 12:00etan, Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsierarekin.

Uztailaren 31n eta abuztuaren 1ean, Arka plazan musika-banden kontzertuak izango dira, eta abuztuaren 2an, berriz, Elisa Rueda aktore eta poeta arduratuko da festara deitzeaz, 21:30ean Plaza Berrian egingo den pregoiaren ekitaldian. Ondoren, Kresala Dantza Taldearen emanaldia eta ezusteko bat izango dira.

Kontzertuak

Diaz de Corcuerak azpimarratu duenez, Foruen plazak "gazteek gehien bozkatutako taldeetako bi" hartuko ditu, Nil Moliner eta Zetak, besteak beste, baita Esne Beltza, Luz Casal eta Doctor Deseo ere.

Bestalde, Modus Operandi, Süne, Sara Zozaya eta Kalakan taldeek girotuko dituzte abuztuaren 5etik 8ra bitarteko gauak Matxete plazan; Falerina Lorategiak, berriz, bertako taldeen zuzenekoak hartuko ditu, Stilt eta The Mothercrow, The Blooms eta Lepora, EH Mertxe eta Somos Humus, Zarata Selektion eta Markes Iraizoz, eta Old Time Spooks eta Bufalo Club taldeen emanaldiekin.

Ohikoa denez, Plaza Berria orkestra handien kokalekua izango da: Vulcano, La mundial, Diamante, Jamaica show, Phoenix eta Nueva era.

Probintzia plazan, "askotariko ikuskizun berritzaileak" izango dira, Rumbo a Tijuana, La polaca eta haren Transkabaret show, Tributo a Los Panchos, Divinas lyric pop eta Medicina alternativa taldeen eskutik.

Prado Parkeak 'Umorearen Txokoa' hartuko du berriro, arratsaldero, abuztuaren 5etik 9ra, 19:30ean, Alex O 'Dogherty, Mirari Martiarena & Idoia Torregarai, Javi Sancho, Aroa Berrospe eta Coria Castillo, Andoni Agirregomezkorta' Un vasco de la hostia 'eta Oswaldo Digon' Otra movida 'bakarrizketekin.