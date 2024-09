Aumenta la presión de Canarias sobre la Moncloa, con la negativa a atender a los menores inmigrantes

El Gobierno canario entiende que los menores rescatados en el mar "no están abandonados", sino bajo la tutela de instituciones estatales, y que es competencia del Estado atenderlos. También estudian tomar medidas administrativas o jurídicas.

publicado: 03/09/2024 08:38 (UTC+2)

última actualización: 03/09/2024 09:53 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Moncloaren gaineko presioa handitu du Kanarietako gobernuak, etorkin adin-txikikoak artatzeari uko eginez

El presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, (CC) ha aumentado la presión sobre el Gobierno español al afirmar que Canarias no atenderá a los migrantes menores de edad no acompañados, porque entienden que es competencia del Estado y no de las Comunidades Autónomas. Así, Clavijo ha pedido a las ONG que operan en las Islas que no acojan en sus centros a ningún menor no acompañado, sin contar con el permiso expreso de la Comunidad.

El presidente ha justificado la decisión afirmando que entienden que los menores rescatados en el mar "no están abandonados". La ley atribuye a las comunidades autónomas la tutela de aquellos menores que estén en su territorio en situación de abandono o desamparo. Sin embargo, bajo su criterio, "están bajo la tutela y la guardia del Estado porque es el Estado quien, a través de Salvamento Marítimo, los recoge".

En este sentido, ha precisado que Canarias seguirá ayudando siempre que tenga recursos disponibles, pero como forma de "auxiliar al Estado".

Este pasado fin de semana, la Policía denunció ante la Fiscalía las reticencias de una ONG a acoger a media docena de menores, porque no le quedaban plazas ni espacio físico, tras lo cual el Ministerio Público envió un requerimiento legal Gobierno Canario.

"Esto ha marcado un antes y un después", según Clavijo y considera que le corresponde tomar medidas legales para proteger a los trabajadores. Y ha pedido a "los servicios jurídicos que analicen" la situación y proponga todas las medidas administrativas o jurídicas posibles.

El Gobierno español niega haber abandonado a Canarias. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido al presidente de Canarias que quien votó en contra de la Ley de Extranjería en el Congreso fue su socio en el Gobierno autonómico, el PP. Le ha reprochado estar "intentando proteger a su socio" mediante ataques al Gobierno, en lugar de salir "en defensa de los intereses de Canarias".

En estos momentos, se encuentran en las Islas Canarias más de 5000 menores inmigrantes no acompañados.