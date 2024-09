El TSJPV rechaza el euskera como requisito obligatorio para ser policía municipal

Sentencia que no es necesario que todos los agentes sepan euskera para garantizar los derechos lingüísticos de los vascoparlantes y que la medida es discriminatoria para los que no conocen el idioma vasco.

publicado: 05/09/2024 09:59 (UTC+2)

última actualización: 05/09/2024 10:21 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: EAEko Auzitegi Nagusiak atzera bota du euskara udaltzain izateko nahitaezko baldintza izatea

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado como requisito la obligatoriedad de hablar euskera para entrar en la bolsa de trabajo unificada de los policías municipales de la CAV que se formó en 2021. Considera que la medida es discriminatoria para los que no conocen el idioma vasco y que no es necesario que todos los agentes hablen euskera.

De esta manera, el alto tribunal vasco confirma una resolución que emitió un tribunal de Vitoria-Gasteiz en 2022, insistiendo en que el Gobierno Vasco no podía exigir el euskera como requisito para inscribirse en la bolsa de trabajo.

En este caso, el Tribunal reconoce que se deben garantizar los derechos lingüísticos de los vascoparlantes. Sin embargo, entiende que para ejercer ese derecho no es necesario que todos los agentes conozcan el idioma. En su opinión, basta con que uno de los agentes que patrullan domine el idioma. Por ello, considera que no existen razones objetivas para limitar el acceso a quienes no sean capaces de comunicarse en euskera.

Esta resolución podrá ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Fuentes del Gobierno Vasco afirman que tomarán una decisión al respecto tras analizar la sentencia.