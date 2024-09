8 de cada 10 adolescentes no tiene normas ni límites en el uso del móvil

Un tercio muestra un uso problemático de internet y las redes sociales y el 26 % de los progenitores reconoce que no tiene conocimientos sobre seguridad.

publicado: 11/09/2024 06:00 (UTC+2)

última actualización: 10/09/2024 18:00 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: 10 nerabetik 8k ez du inolako araurik eta mugarik mugikorraren erabileran

Muchas madres y padres muestran su preocupación por la cantidad de tiempo que pasan sus hijos e hijas con el teléfono móvil y también por el uso que hacen de él. La mayoría sienten que pierden el control de lo que hacen a partir de los 10 u 11 años, cuando se les entrega su propio móvil y empiezan a pasar más tiempo a solas en sus habitaciones.

No obstante, el informe Impacto de la Tecnología en la adolescencia de UNICEF, revela que tan sólo el 26,5 % de los jóvenes entre 11 y 15 años tiene alguna norma con relación al uso del móvil. El 22,1 % afirma que tiene un límite en las horas de uso y un 11,8 % tiene limitados los contenidos.

Limitar el tiempo de uso, establecer momentos sin móvil (las comidas o al dormir), prohibir que puedan compartir datos personales y prohibir conectarse y hablar con desconocidos son algunas de las medidas más frecuentes que se suelen establecer.

Sin embargo, uno de los factores que hacen sentir la falta de control es que los adolescentes se conectan cuando sus progenitores no están presentes, por ejemplo, por la noche. De hecho, Más de la mitad de los adolescentes de la CAV y Navarra duermen a diario con el móvil en la habitación – un 56,3 % y un 53,6 %, respectivamente -. Además, tan sólo un tercio señala que no se conecta nunca o casi nunca a partir de medianoche, mientras que 4 de cada 10 jóvenes reconoce que lo hace todos los días o varias veces a la semana.

En este sentido, el porcentaje de adolescentes que denuncia haber vivido situaciones de riego (propuestas sexuales, conexión con desconocidos, chantajes, pornografía…) se duplica entre las personas que acceden después de la medianoche.

Por otra parte, UNICEF afirma que alrededor del 30 % de los jóvenes de entre 11 y 15 años hace un uso problemático de internet y las redes sociales, que se define como patrón condicionado a estar conectado a menudo, a la urgencia por conectarse, a sustituir relaciones sociales y familiares con estar conectado, a emplear internet para evadir problemas…

En muchos casos, además, los padres y las madres no saben cómo educar a sus hijos e hijas en la gestión de los riesgos on line. El 26 % de los progenitores reconoce que no tiene conocimientos sobre seguridad en la Red. Asimismo, el 53 % de los habitantes del Estado cree que no se está avanzando en proporcionar un entorno digital seguro para la infancia y la juventud.