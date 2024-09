El Ararteko revela un aumento sustancial de las quejas sobre sanidad: "Recibimos 5-10 a la semana"

Manu Lezertua asegura que ya en 2023 se quedaron "muy impresionados" ante la subida de las reclamaciones en el ámbito sanitario y que, en este 2024, es el área que más ha subido. En ese sentido, anuncia que se reunirá con el consejero Martínez para hacerle llegar todas las quejas recibidas.

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 19/09/2024 09:45 (UTC+2)

última actualización: 19/09/2024 10:59 (UTC+2)

El ararteko Manu Lezertua ha informado de que, al igual que ya ocurrió en 2023, este año se mantiene la alta cantidad de quejas de la ciudadanía en torno a Osakidetza. "Es el ámbito que más ha subido (...) el año pasado nos quedamos muy impresionados con el número de quejas, y este año recibimos 5-10 a la semana; es un volumen de trabajo inmenso", ha alertado.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Lezertua ha revelado que desde su oficina de Defensoría del Pueblo se analizan cada una de las reclamaciones que, según ha concretado, tienen que ver con "ambulancias, trato recibido, Atención Primaria, dificultad para conseguir citas presenciales...". Así, ha anunciado que próximamente tiene previsto reunirse con el consejero de Salud, Alberto Martínez, para hacérselas llegar de primera mano.

En términos generales, "que la ciudadanía se queje no quiere decir que tenga razón", ha dicho, y ha cifrado en algo menos de la mitad el número de reclamaciones que obtienen el parabién del Ararteko. Lezertua ha aclarado que no dicta sentencias, sino recomendaciones. "La administración puede decir que no va a cumplir, porque no está de acuerdo. Nosotros consideramos que por lo menos merecemos que nos digan por qué no van a cumplir", ha reivindicado. En ese sentido, ha recordado que es un delito no responder a las resoluciones de la oficina. "Hace un año y medio, se armó bastante lío cuando denuncié que 46 instituciones no respondían al Ararteko, y eso se fue corrigiendo. Desde entonces, sí que hay retrasos pero no incumplimientos totales", ha declarado.

Cuestionado por el informe ULETA que reclama para 2025 una reforma de la ley del Ararteko para ampliar las competencias y dotar de más capacidad de "coerción", Lezertua ha explicado que la Oficina no va a optar por un sistema de multas como el que tienen en Navarra. Así, ha defendido "otra forma de hacer", ya que las multas "las va a pagar el ciudadano; no van a salir del bolsillo del dirigente incumplidor". Por lo tanto, ha comentado que "en los casos más recalcitrantes" apostarán por "métodos más expeditivos". Por ejemplo, que la persona responsable de la administración en cuestión sea convocada en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento para que se explique personalmente.