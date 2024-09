Hego Euskal Herria registró en 2023 más de 6700 casos de violencia machista de alta intensidad

Entre otros, se incluyen en este ámbito los homicidios, el maltrato, la violencia vicaria y los delitos contra la libertad sexual. Según el Ministerio del Interior, este tipo de delitos muestran una tendencia creciente desde 2015, con la excepción de 2020, cuando bajaron debido al confinamiento.

Agencias | EITB Media

publicado: 20/09/2024 09:44 (UTC+2)

última actualización: 20/09/2024 09:44 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Iaz intentsitate handiko indarkeria matxistaren 6.700 kasu baino gehiago zenbatu ziren Hego Euskal Herrian

Un total de 6740 casos de violencia machista de alta intensidad se registraron en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra en 2023, según los datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

Según la consideración de Interior, entran en la categoría el homicidio, lesiones, delitos contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad sexual o "cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación" contra una pareja o una expareja.

Fuentes de Interior precisan que se incluyen también en este ámbito de victimizaciones provocar un aborto a la víctima, lesiones al feto y los hechos cometidos sobre los hijos e hijas menores de las víctimas en un contexto de violencia vicaria.

La CAV contabilizó 4879 hechos y en Navarra se perpetraron 1861. En el conjunto del Estado español, por otra parte, se produjeron un total de 123 452 casos, un 9,8 % más que en 2022 y un 48 % más que hace cinco años.

De hecho, este tipo de hechos muestran una tendencia creciente desde 2015, con la excepción de 2020, cuando descendieron debido al confinamiento en el contexto de la pandemia (que no se denuncie no quiere decir que no ocurran).

900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo. Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos:(teléfono de Euskadi),(teléfono del Estado español) o(teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

