Un transportista grave tras perder una pierna en la planta de Michelin

Redacción

03/10/2012

El transportista de 47 años se encuentra en estado "grave" tras sufrir la amputación parcial de su pierna derecha al sufrir un accidente con el camión que conducía, posiblemente por un fallo humano.

El presidente del comité de empresa de Michelin, Marcial Moreta (CCOO), ha explicado que el trabajador, de iniciales M.M.E., era "relativamente veterano", ya que llevaba más de 12 años haciendo transportes de mercancías dentro de las instalaciones de la citada planta en Vitoria-Gasteiz.



El accidente tuvo lugar el pasado viernes a las 11:00 horas de la mañana cuando el conductor del camión, empleado de Transportes Ogueta, acababa de hacer unas gestiones en las oficinas de Michelin.



El trabajador se subió a su camión, lo puso en marcha, y al ver a un compañero que estaba haciendo las maniobras de limpieza de los remolques de manera "extraña", se bajó del vehículo para darle indicaciones sobre cómo hacerlo.



Al parecer, no paró el motor, el vehículo quedó estacionado en una ligera cuesta y tampoco activó el freno de mano. Moreta ha explicado que estos camiones se mantienen quietos entre cuatro y cinco minutos sin necesidad de echar el freno de mano, ya que funcionan con un sistema hidráulico y hasta que no alcanzan una determinada presión no se mueven.



Sin embargo, el camión se movió, su compañero le avisó de lo que ocurría y el conductor corrió a intentar detenerlo. Según Moreta, se subió con la pierna izquierda y sin que le diera tiempo a introducir también la otra pierna, el vehículo chocó contra un muro y ésta quedó atrapada entre la pared y el camión.



A consecuencia del fatal accidente, fue evacuado al Hospital Txagorritxu, donde fue necesario amputarle la pierna derecha por encima de la rodilla.

El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Osalan, y delegados de prevención han puesto en marcha sendas investigaciones para determinar las causas del accidente y estudiar posibles medidas que incrementen la seguridad y eviten este tipo de incidentes.