AEMET baja de rojo a naranja el aviso por lluvias en el litoral de Valencia

La DANA se desplazará al suroeste conforme pasen las horas, y el aviso naranja se mantendrá en tres provincias andaluzas (Cádiz, Huelva y Sevilla) hasta la tarde-noche. Las lluvias torrenciales han provocado inundaciones en varios puntos de Málaga, donde hay más de 4000 desplazados preventivos.

EITB Media

publicado: 14/11/2024 07:30 (UTC+1)

última actualización: 14/11/2024 08:41 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: AEMETek gorritik laranjara jaitsi du Valentzian euriteengatik ezarritako abisua

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha bajado de rojo a naranja el aviso por lluvias establecido en el litoral de Valencia, donde hasta las 12:00 horas de este jueves se esperan acumulados de 40 litros por metro cuadrado en una hora y 100 l/m2 en 12 horas.

El aviso naranja (riesgo importante) se mantendrá hasta la tarde en Sevilla y Cádiz (hasta las 18:00 horas) y todo el día en Huelva. La provincia de Alicante (Comunidad Valenciana) estará hasta las 10:00 bajo aviso naranja.

Valencia, aún sin recuperarse de la anterior DANA, ha vivido una madrugada tensa pero, de momento, las lluvias no han afectado a la zona cero de las inundaciones del pasado 29 de octubre. Las tormentas y aguaceros han dejado hasta 80 litros por metro cuadrado en Cullera, y han provocado inundaciones en el pabellón cubierto y han anegado las calles de la localidad, en muchas de las cuales no se puede transitar por el arrastre de materiales como piedras y tierra, si bien no ha habido que lamentar incidencias graves. Las comarcas valencianas de La Hoya de Buñol y l'Horta Sud, las más afectadas por la DANA de hace 15 días, no se han visto muy afectadas.

Las actividades educativas y deportivas están suspendidas y los centros de día cerrados en 163 municipios de la provincia de Valencia. Además, hasta medianoche, continuará en vigor la restricción de movimientos en vehículos privados, salvo para desplazamientos urgentes y adecuadamente justificados.

Precisamente, la situación meteorológica ha obligado a aplazar la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en Les Corts para informar de la gestión de la DANA al viernes, 15 de noviembre.

En la provincia andaluza, donde todos los avisos han quedado desactivados esta mañana, más de 4000 personas han tenido que ser desalojadas de forma preventiva y varias zonas de Málaga capital y en localidades como Vélez-Málaga o Benamargosa han sufrido inundaciones.

Este jueves las clases seguirán suspendidas en todos los centros educativos de la provincia de Málaga y Huelva, así como en algunos centros de Cádiz, Granada y Sevilla.