Bengoetxea, un reconocido experto en Derecho Europeo que busca "transformar" la UPV/EHU

Además de una larga y fructífera trayectoria como docente e investigador, en su currículum también destaca su etapa como viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco entre 1998 y 2001.

publicado: 27/11/2024 09:19 (UTC+1)

última actualización: 27/11/2024 09:30 (UTC+1)

Joxerramon Bengoetxea (Irun, 1963) es el nuevo rector electo de la Universidad del País Vasco. En su reconocida carrera académica, destacan el doctorado en Derecho por la Universidad de Edimburgo y la cátedra de Filosofía del Derecho por la UPV/EHU. También fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Helsinki. Actualmente, es profesor acreditado a catedrático de la UPV/EHU donde coordina el programa ehuGune (Departamento de Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho). Tiene cuatro sexenios de investigación y seis quinquenios de docencia reconocidos.

Como investigador se doctoró en Edimburgo (1990), donde contó con una beca de investigación del Gobierno Vasco (1986-89), bajo la dirección del prestigioso Neil MacCormick, y el libro extraído de su tesis 'The Legal Reasoning of the European Court of Justice', se publicó en 1993 por la Oxford University Press.

Ha desarrollado sus investigaciones en decisión judicial, diálogos judiciales, sociología de los jueces, argumentación utilizada en la aplicación del derecho, lenguaje y análisis jurídico y lógica jurídica. En todos estos temas ha dirigido once tesis doctorales y publicado más de doscientas publicaciones científicas en diferentes idiomas: inglés, francés, euskera, castellano. Es autor de cinco libros o monografías y ha coordinado varios libros.

Su trayectoria académica ha sido reconocida con la investidura del doctor honoris causa por la Universidad Helsinki en 2023. Su trabajo también ha sido destacado en el País Vasco, donde ha recibido varios premios: el Premio Eusko Ikaskuntza (2010) y el Premio Jesús María Leizaola (2021).

Asimismo, en su currículum destaca su etapa como viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco entre 1998 y 2001 —en gobiernos de José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe—, con Sabin Intxaurraga como consejero (EA). También fue letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Durante la campaña electoral, el rector electo ha defendido un proyecto "transformador" y "otra manera de trabajar" en la UPV/EHU, además de recuperar el sentimiento de "orgullo y pertenencia" a la Universidad pública vasca y "escuchar a los de abajo" para la toma de decisiones. En esta línea, ha apostado por una gobernanza "más horizontal", el incremento de la plantilla del personal técnico, administrativo y de servicios y la reducción de los precios de las matrículas. Entre sus prioridades, también se ha marcado impulsar el euskera en todo el ámbito universitario.

Su equipo rectoral contará con diez mujeres y seis hombres, con Leire Garmendia como secretaria general y los vicerrectores Estitxu Garai (Bizkaia), Ixone Fernández de Labastida (Álava) y Juana Goizueta (Gipuzkoa).