Alumnas y exalumnas de Urretxindorra acusan al centro de ser "cómplice y encubridor de un pederasta"

En un comunicado, las víctimas dicen que las agresiones del profesor a chicas de 10-17 años se han prolongado durante 30 años y que era algo conocido y denunciado "en innumerables ocasiones". Afirman que la ikastola "amenazó y castigó" a quienes alzaron la voz.

publicado: 18/12/2024 09:51 (UTC+1)

última actualización: 18/12/2024 11:28 (UTC+1)

Alumnas y exalumnas de Urretxindorra Ikastola han denunciado la actitud del centro educativo bilbaíno al que consideran "cómplice y encubridor de un pederasta", en referencia al profesor, apartado recientemente, denunciado por violencia machista contra menores.

Las víctimas han publicado este martes un comunicado bajo el título "No son mujeres, son niñas" en el que relatan los casos de abusos sufridos por las estudiantes durante "los últimos 30 años" y responden a los comunicados difundidos tanto por la propia ikastola como por Ikastolen Elkartea.

Dichas agresiones que fueron denunciadas "en innumerables ocasiones a lo largo de los años" por parte de las mismas víctimas y las familias. Insisten en que este caso "era algo conocido", ya que "los comentarios, miradas, y actitudes sexualizantes hacia las niñas sucedían delante de todo el mundo, profesores y pa/madres incluidas". Según aseguran, "se hablaba abiertamente y con naturalidad" de dichas agresiones; "los adultos consideraban que exagerábamos o les parecía divertido que a este señor le gustasen tanto las 'chavalas'", añaden.

Ante estas denuncias, el centro concertado tuvo una actitud "de cómplice necesario y encubridor", ya que "amenazó y castigó" al alumnado que se atrevió a denunciarlo e intentó "silenciar a las víctimas mediante engaños". Además, consideran que ha existido "una dejación de las responsabilidades de todos los adultos que han conocido estos hechos", y que "la responsabilidad se ha delegado exclusivamente en las niñas, lo que supone una revictimización de las mismas".

Los hechos que precipitaron el cese del profesor y la investigación del Departamento de Educación se dieron a conocer después de publicarse varios relatos de la víctimas en redes sociales. Precisamente, ante estas denuncias, el comunicado aclara que algunas alumnas de Urretxindorra Ikastola realizaron una queja formal a la dirección de centro en la que explicaban que ellas también estaban siendo víctimas.

Según denuncian, desde Urretxindorra Ikastola se "les mintió diciendo que los testimonios de hace más de tres años no eran válidos y que este profesor 'como persona ha podido llegar a cambiar', les exigieron nombres y apellidos de las víctimas (todas ellas menores). También se les pidió que no lo hiciesen público para que esto no se supiese fuera del centro y que el centro no se lo comunicaría a los padres, ya que 'no hay nada que informar'".

Las alumnas y exalumnas de la ikastola bilbaína destinan la parte final del comunicado a contar con detalle algunas de las agresiones sufridas por las chicas y recuerdan a las víctimas que "no están solas" y las animan a escribir los abusos sufridos desde el anonimato.

Urrentxindorra pide perdón y reitera su compromiso de no repetición

En un segundo comunicado dirigido a las familias divulgado este martes, Urretxindorra Ikastola ha expresado su "más firme" condena ante las agresiones y acosos contra mujeres o menores de edad y ha reafirmado su "compromiso para que estas cosas no vuelvan a ocurrir ni en nuestra ikastola ni en ninguna parte". Recuerda, asimismo, que el profesor denunciado ya no está impartiendo clases.

Subraya que el centro actuó "desde el primer momento" en el que aparecieron las denuncias y que desde entonces ha obrado con "rigor y discreción". Según admiten desde el comité rector y el equipo directivo de la ikastola, están sumidos en "una profunda reflexión" y piden perdón a todas aquellas personas se hayan "sentido agredidas o acosadas", reiterando su compromiso para que no vuelva a ocurrir.

Además, informan de que han añadido nuevos medios para detectar este tipo de casos, y que están dispuestos a recoger cualquier testimonio. No obstante, por respeto a las víctimas y para no obstaculizar las medidas correctoras, aseguran que no promoverán "ningún debate en las redes sociales".

Por otra parte, desde la federación de Ikastolen Elkartea se ha puesto un buzón para recoger las denuncias: salaketak@ehi.ikastola.eus.