Comienza la tercera manifestación en Valencia para pedir la dimisión de Mazón por la DANA

La marcha ha sido convocada por cerca de sesenta organizaciones cívicas, sociales y de izquierda y a ella se han adherido más de 150 entidades para pedir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA del 29 de octubre, hace hoy dos meses.

EITB Media

publicado: 29/12/2024 18:36 (UTC+1)

última actualización: 29/12/2024 18:56 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Mazonen dimisioa eskatzeko hirugarren manifestazioa abian, Valentzian

Una nueva manifestación, la tercera desde las riadas e inundaciones que a finales de octubre causaron en Valencia al menos 223 fallecidos, miles de afectados y pérdidas millonarias en la provincia, ha comenzado a las 18:15 horas de este domingo por el centro de la capital coincidiendo con el día en que se cumplen dos meses desde la DANA.

La protesta, que ha cambiado su recorrido debido a los cortes de calles por las fechas navideñas, está encabezada por siete tractores, que han sido recibidos entre aplausos, y convocada por cerca de sesenta organizaciones cívicas, sociales y de izquierda y a ella se han adherido más de 150 entidades para pedir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA del 29 de octubre.

Con esta tercera marcha -las anteriores fueron el 9 de noviembre, que reunió a 130 000 personas, y el 30 de noviembre, con casi 100 000, según los datos que aportó la Delegación del Gobierno en ambas- se busca, según los convocantes, verdad, justicia y reparación y responde a "la inactividad, falta de responsabilidad y gestión nefasta" del Gobierno valenciano ante la catástrofe, por la que todavía se busca a tres personas desaparecidas 61 días después de la tragedia.

Manifestación en Valencia.

Este pasado viernes, Alexandra Usó, una de las portavoces de las entidades convocantes recordaba que "miles de familias no celebran la Navidad como el resto" y animaba a la sociedad valenciana a salir a las calles "por todos aquellos que no pueden", alegando que "las personas que lo han perdido todo necesitan encontrar en la ciudadanía valenciana la empatía que no hay en el Gobierno".

Por su parte, Beatriu Cardona destacó que "la vida humana es irreparable" y que es necesario "romper el silencio para exigir responsabilidades políticas".

"La ciudadanía debe exigir responsabilidades políticas, porque es la única forma de garantizar una reconstrucción justa", añadía Cardona, quien también recordaba que gracias a la presión social, algunos consellers que desconocían sus competencias ya no forman parte del gobierno.

Entre las principales críticas, Usó ha señaló que "las calles siguen con fango" y denunció la falta de claridad del ejecutivo autonómico, a quién critican por dar "una visión distinta" cada vez que "habla el presidente".