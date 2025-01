Banco de Leche Materna: 7 años garantizando la mejor alimentación a los bebés prematuros

Con motivo del Día Mundial de la Extracción de Leche Materna, eitb.eus ha querido poner el foco en el tratamiento de la leche que se extraen y donan de manera altruista muchas mujeres vascas que acaban de ser madres.

A. Aramendi Elduaien | EITB Media

publicado: 27/01/2025 05:00 (UTC+1)

última actualización: 23/01/2025 16:26 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Amaren Esnearen Euskal Bankua: 7 urte haur goiztiarrei elikadurarik onena bermatzen

La leche materna es la mejor alimentación para todos los bebés recién nacidos y más aún para los prematuros. Eso es lo que aseguró el equipo de neonatología del Hospital Donostia a eitb.eus hace unos meses, explicando que es una de las razones que ha llevado a aumentar su supervivencia en los últimos años.

Por eso, este 27 de enero, Día Mundial de la Extracción de Leche Materna, hemos querido visitar el Banco de Leche Materna de la Comunidad Autónoma Vasca, lugar donde se procesa y prepara esa leche que de manera altruista entregan muchas madres de nuestro entorno.

El Banco de Leche de Euskadi está adscrito a Osakidetza y se encuentra en el Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos de Usansolo, el mismo lugar donde tratan y almacenan otros tejidos y sustancias como tendones, piel o la sangre que se obtiene de la donación. Desde que se inauguró en 2017, se recoge, analiza, pasteuriza, congela y almacena la leche donada, que posteriormente se envía a los hospitales que así lo solicitan.

El número de donantes y leche donada depende de la demanda que llega de los hospitales, del número de niños y niñas prematuros que necesitan esta alimentación. Según los cálculos del Banco, cada año unas 100 mujeres donan su leche y reciben alrededor de 420 litros.

Conocemos el proceso de la leche materna donada, desde la extracción hasta los bebés Conocemos el proceso de la leche materna donada, desde la extracción hasta los bebés 2:32

Los requisitos que se les piden a las donantes son fáciles de cumplir para una mujer que ha decidido dar el pecho a su bebé: no fumar, no beber, no tomar tóxicos, tener una alimentación sana y mantener unas medidas de higiene.

Eso sí, han de ser madres de un bebé menor de 6 meses, ya que las características de la leche materna cambian cuando los niños y niñas se inician con la alimentación complementaria.

Una vez extraída la leche, la donante deberá guardarla en el congelador de su hogar y entregarla en un plazo de 15 días en uno de los 11 puntos de recogida estipulados: en el ismo Centro de Transfusiones y Tejidos Humanos, en los principales hospitales, en los puntos fijos de donación de las capitales y en los ambulatorios de Arrasate/Mondragón, Durango y Gernika.

Acudir regularmente a uno de estos centros puede ser lo más "difícil o molesto" de todo el proceso, según reconoce Aintzane Tierra, donante de Amurrio que suele hacer las entregas en el Hospital de Cruces. Por lo tanto, el Banco de Leche estudia abrir algún punto más en el futuro.

A aquellas personas interesadas en donar leche se les recomienda ponerse en contacto con los pediatras o las matronas de su centro de salud o escribir un mail a esneareneuskalbankua@osakidetza.eus.