Un informe pericial declara inimputable al hombre que mató a Yanely Gonzales

El asesinato de la joven podría no llegar a juicio oral, ya que un informe forense considera que el acusado, su pareja, es inimputable porque sufría un cuadro psicótico severo.

EITB MEDIA

publicado: 24/01/2025 19:13 (UTC+1)

última actualización: 24/01/2025 19:12 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Adituen txosten baten arabera, ezin da inputatu Yanely Gonzales hil zuen gizona

El asesinato de Yanely Gonzales, ocurrido en Bilbao el pasado 11 de septiembre, podría no llegar a juicio oral después de que un informe forense haya declarado "inimputable" al acusado, su pareja. Según los peritos, el hombre, de 34 años, sufría un cuadro psicótico severo con pérdida total de contacto con la realidad en el momento en que cometió el crimen, lo que anuló por completo sus capacidades volitivas y cognitivas.

En informe concluye que el acusado no era consciente de lo que hacía ni tenía intención de hacerlo, y por ello, los expertos consideran que concurre una circunstancia eximente completa que le convierte en inimputable; es decir, no puede ser juzgado porque no era responsable de sus actos.

El hombre, contaba con antecedentes psiquiátricos desde al menos 2010, y acudió la tarde del 11 de septiembre al servicio de urgencias psiquiátricas del Hospital de Basurto acompañado por la víctima y sus padres. Fue dado de alta poco después, y apenas una hora más tarde acabó con la vida de Yanely.