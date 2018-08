Sociedad

Escándalo

¿Un petrolero similar al 'Prestige' en aguas de Bilbao?

Redacción

05/11/2012

Activistas de Greenpeace han denunciado que localizaron ayer en Bilbao la presencia del buque petrolero 'Searacer', con la misma empresa clasificadora que la del 'Prestige'.

Activistas de Greenpeace han denunciado este lunes que ayer localizaron en aguas cercanas a Bilbao la presencia del buque petrolero 'Searacer', con bandera de conveniencia de Malta, registrado en Liberia, con armador griego, aseguradora en Bermudas y la misma empresa clasificadora que la del 'Prestige', ABS.



Ante esta situación, el director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha urgido hoy al Gobierno a que lidere en la UE cambios en la legislación del transporte marítimo para evitar otra catástrofe medioambiental como la que provocó en 2002 el hundimiento del petrolero 'Prestige' frente a las costas gallegas.



Rodríguez ha ofrecido una rueda de prensa en A Coruña acompañado por el coordinador de Greenpeace durante la crisis del 'Prestige', Sebastián Losada, y por el escritor y activista de 'Nunca Máis' Manuel Rivas, que ha tildado de "frustrante" el juicio contra los supuestos responsables de la catástrofe, que comenzó el pasado 16 de

octubre en A Coruña.



El director ejecutivo de Greenpeace España ha denunciado que diez años después del 'Prestige' no se apuesta por evitar más 'mareas negras' y ha recalcado que así se desprende de un nuevo informe elaborado por su organización.



Al respecto, ha recordado que activistas de Greenpeace localizaron ayer en Bilbao al buque petrolero 'Searacer', con bandera de conveniencia de Malta, registrado en Liberia y la misma empresa clasificadora que la del 'Prestige', ABS.



"Se mantiene el mismo patrón de comportamiento y se permiten estos entramados que hacen prácticamente imposible delimitar las responsabilidades", ha advertido Rodríguez, quien, no obstante, ha destacado que, al menos, tras el 'Prestige' "los políticos son conscientes de que otra catástrofe no les saldría gratis".



El dirigente de Greenpeace ha advertido de que en materia de seguridad marítima se sigue dependiendo del "azar" porque se prima la "libertad de navegación" frente a la protección del medio ambiente.



Ha insistido en que, por encima de cualquier otra consideración, para evitar otros 'Prestige' es necesario un cambio en la cultura política para habilitar unos protocolos "claros y concisos" en la lucha contra la contaminación.

"En la crisis del 'Prestige' los políticos fallaron y tienen que ser conscientes de ello", ha recalcado Rodríguez, quien también ha denunciado que diez años después de la catástrofe todavía se carece de un estudio integral de los daños.