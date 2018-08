Sociedad

Parado a punto de ser desahuciado pide ayuda para un hijo con un tumor

Redacción

11/11/2012

Tomás Abascal, que va a perder su casa por el impago de alquiler, pide ayuda para poder acompañar a su hijo de 16 años a Barcelona, donde va a ser operado de un tumor cerebral.

Tomás Abascal, un parado de Castro Urdiales (Cantabria), a punto de perder su vivienda por no poder hacer frente al alquiler de la misma, ha pedido este domingo ayuda para la operación de su hijo, aquejado de un tumor cerebral.

El menor, un joven de 16 años, será derivado por el Servicio de Salud de Cantabria al Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona. En principio, los servicios cántabros correrán a cargo de los gastos de un acompañante, pero no de los dos padres. Y es ahí, donde surge el problema, porque la familia Abascal no puede sufragar estos gastos.

"Llevamos en el paro 3 años, sin paro (sin subsidio) porque no cobramos nada. He estado de autónomo prácticamente toda mi vida, entonces no tengo ningún tipo de ayuda, ni social ni nada. Sobrevivimos como podemos, con huerta y con algunos animales que hay por aquí. Nos ha tocado esta lotería y vamos a pegarnos con ella", se ha lamentado.

El hombre ha incidido en que hacer frente a la estancia de una persona en Barcelona supone "gastar lo que no tengo por ninguna parte. Aquí ya estábamos mal, pero ahora va a ser peor".

Por otro lado, este padre ha afirmado que en el pueblo en el que viven, Sámano, una pedanía de Castro Urdiales, se ha creado "una plataforma de apoyo muy importante" que les está ayudando "tanto económicamente como moralmente, algo que no podemos pagar nunca". Sin embargo, en el pueblo les van a ayudar de una forma, pero no es suficiente para lo que "necesitaríamos para el niño", ha sentenciado.