Desahucios: el desamparo de los que pierden su casa

A. A.

06/11/2012

Euskadi registra una media de ocho desahucios diarios, lo que supone que unas 8.000 familias se hayan visto inmersas en este tipo de procesos al no poder hacer frente al pago de su hipoteca.

José Luis y Lara tenían dos viviendas, eran dueños de una empresa de transporte y su sueldo les daba para una vida desahogada. Sin embargo, han sido desahuciados de su vivienda en la localidad vizcaína de Galdakao, lo han perdido todo y deben 600.000 euros a Kutxabank.

El caso de esta familia vizcaína es uno de los muchos que se están multiplicando durante los últimos años. Según la plataforma Stop Desahucios, Euskadi registra una media de ocho desahucios diarios, lo que supone que unas 8.000 familias se hayan visto inmersas en este tipo de procesos al no poder hacer frente al pago de su hipoteca.

De hecho, según los últimos datos oficiales publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el segundo trimestre de 2012 marcó un nuevo récord de desahucios de viviendas y locales dictados por los juzgados españoles, con un total de 47.943, lo que arroja una media diaria de 526 desalojos. Este récord se ha registrado en el primer periodo estadístico computado tras la vigencia del decreto-ley del Gobierno que establece la dación en pago, en casos extremos de riesgo de exclusión social y siempre que lo acepten los bancos, para saldar la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda. Al parecer, el efecto de la nueva regulación, que entró en vigor el pasado 10 de marzo, podría haber sido una de las razones del incremento de los desahucios.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid están a la cabeza en desahucios acordados en el segundo trimestre del año, con 9.304, 8.613, 7.984 y 6.636, respectivamente. En el País Vasco, se produjeron 1.231 desahucios en ese periodo. Navarra, con 278, es junto a La Rioja (189) una de las autonomías con menor tasa de desahucios.

En total, desde julio de 2008, cuando se desató la crisis, los juzgados españoles han acordado 247.188 desalojos forzosos de viviendas y locales, según los datos contabilizados por el CGPJ, que no incluyen los desahucios dictados por los juzgados de Primera Instancia antes de 2012. Sin embargo, el baile de cifras es constante. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el número total de desahucios desde 2008 supera ampliamente los 400.000.

En el segundo trimestre de 2012 tampoco fueron buenos los datos de ejecuciones hipotecarias. En total, los juzgados acordaron 23.421 ejecuciones de hipoteca (un aumento del 14,2%), que se inician a raíz del impago de las cuotas correspondientes al banco.

Desesperación

"Mi marido empezó con un camión, fue subiendo y el dinero fue reinvertido hasta llegar a los ocho camiones. Cuando llegó la crisis hubo un bajón, pero como decían que serían dos años, para aguantar y para que las otras ocho familias no se tuvieran que ir a la calle, hipotecamos las viviendas. Al final no pudo ser, indemnizamos a los trabajadores y nos quedamos sin dinero para pagar nuestras hipotecas", explicaba Lara, madre de la familia desahuciada en Galdakao.

La crisis económica mina la salud mental de los ciudadanos y, según los expertos, aunque a la decisión de acabar con la propia vida contribuyen varios factores, puede ser el desencadenante de suicidios en casos muy extremos. Prueba de ello es el caso del hombre de 53 años que estaba a punto de ser desahuciado y que apareció colgada en el patio de su vivienda de Granada.

En Donostia-San Sebastián, la inquilina de una casa del barrio de Amara, estaba inconsciente cuando la encontraron el abogado y el notario que acudieron a notificar el desahucio. La mujer había dejado una nota diciendo que iba a suicidarse.

"Piensas en hacer una locura. Entendemos perfectamente lo del chico de Granada, yo tomo 12 pastillas diarias y alguna noche, cuando las iba a tomar, me quedaba mirándolas a ver si me las tomaba todas, me quedaba dormida y ahí se acababa la historia", explicaba la madre de la familia desahuciada en Galdakao.

Servicio de mediación

En abril, el Gobierno Vasco puso en marcha un servicio de mediación dirigido a aquellos ciudadanos que no pueden afrontar el pago de la hipoteca de su vivienda habitual, para evitar de esta forma que se produzcan desahucios. Ahora, Navarra también ha creado un servicio de mediación, donde se aborda la situación económica de la unidad familiar y se proponen las posibles alternativas para saldar la deuda.

Desde su puesta en marcho en mayo y hasta septiembre, el Servicio de Mediación Hipotecaria lleva 97 expedientes en la CAV (17 en Araba, 38 en Bizkaia y 42 en Gipuzkoa). El servicio aborda el estudio de la capacidad económica de la unidad familiar y propone en su nombre y ante su entidad financiera la posibles alternativas para llegar a liquidar la deuda.

Asimismo, el Gobierno Vasco ha aprobado una norma por la que permitirá adjudicar directamente una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler a las familias con hijos menores de edad que hayan sufrido un desahucio y que sen encuentren "en grave riesgo de exclusión social", que entrará en vigor el 2 de enero de 2013.

Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba la semana pasada el deseo del Ejecutivo de reformar la normativa sobre los desahucios para incorporar medidas que "sean mucho más eficaces" para frenar esas situaciones y que satisfagan al PSOE, con quien quiere pactar su aprobación.

Por ello, el Gobierno ha creado un grupo de trabajo con los ministerios de Economía, Hacienda y Justicia, entre otros, para analizar "todas las posibilidades legales" para frenar los desahucios.

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, por su parte, también ha defendido una reforma de la ley hipotecaria tras admitir que la actual normativa está produciendo "disfunciones" por el elevado número de desahucios ordenados y el impacto social que comportan. El vicepresidente del Consejo ha resaltado que la judicatura está obligada a "aplicar la ley" y que la legislación "no puede ser sustituida por las iniciativas particulares" de uno u otro juez.

Recogida de firmas de Stop Desahucios

La plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa registraba la semana pasada en la oficina del censo electoral de Donostia-San Sebastián las 20.427 firmas que ha reunido en favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la paralización de los desahucios, la dación en pago y el alquiler social.

La iniciativa ha sido todo un éxito según el representante de Stop Desahucios Gipuzkoa, Mikel Sánchez, ya que a Gipuzkoa le correspondería obtener unas 7.500 firmas y a Euskadi 18.000 para sacar adelante dicha iniciativa.

La Plataforma denuncia que los partidos que gobiernan tanto en el Estado como en Euskadi "no han hecho nada para cambiar el marco legal que ampara a bancos y cajas, responsables de la burbuja inmobiliaria, y que condena a miles de familias a perder su casa y a seguir teniendo una deuda de por vida". Además, considera que tras las reuniones que han mantenido con los partidos políticos, con el fin de que "asuman los objetivos de la ILP", PNV, PP y PSOE "no se han comprometido con los mismos ni con el cambio legal que promueve".

El portavoz de Stop Desahucios Gipuzkoa ha anunciado que han solicitado una prórroga, por lo que "hasta el 25 de enero de 2013 la ciudadanía que quiera apoyar esta iniciativa va a poder seguir haciéndolo".

El juzgado de primera instancia número 1 de Donostia-San Sebastián celebraba la semana pasada la primera vista oral en la que se analiza el recurso interpuesto por la Plataforma Stop Desahucios para evitar que un jubilado donostiarra sea desalojado de su vivienda. Para la plataforma la vista supone "una luz en la oscuridad" porque es la primera vez en Euskadi que "un juez ha determinado una vista oral para escuchar a la defensa de un afectado por un desahucio".