Papa Francisco

Entrevista

'La Iglesia no es tan corrupta como se ha dicho en estos tiempos'

Redacción

28/02/2013

El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha reafirmado que Benedicto XVI deja el cargo por razones de salud y critica que el "tono oscuro y dramático" que se le dan a los problemas eclesiásticos.

El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha criticado que durante el mandato de Benedicto XVI se ha hecho "una descripción exagerada de los problemas de la Iglesia" y ha subrayado que "la Iglesia no es tan corrupta como se ha dicho".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el portavoz de la Iglesia católica ha dicho que hoy es "un día histórico, el último día de un Pontificado", ya que Benedicto XVI dejará de ser papa a partir de las 20:00 tras anunciar hace dos semanas su renuncia.

El portavoz eclesiástico ha reafirmado que el papa ha dejado el cargo por las razones que ha esgrimido, no por casos de corrupción u otros temas que han salido últimamente en la prensa. "Ya dijo hace tiempo que si veía que sus fuerzas no eran adecuadas para el gran cargo, es mejor la renuncia, e incluso es un deber la renuncia. Es algo previsto en el Derecho Canónico. No es algo excepcional, pese a que no se ha hecho en siglos", ha explicado Lombardi.

En ese sentido, ha censurado que se haga una "descripción exagerada de los problemas de la Iglesia, con tonos más oscuros y dramáticos que la realidad. No es justo, con relación a la realidad, describir a la Iglesia como una gran corrupción, como que hay escándalos por todas partes. No es tan corrupta como han dicho, es falso, y el papa lo ha dicho".

Sucesor

Sobre el sucesor del papa, Lombardi ha dicho que "los cardenales tendrán una información objetiva para elegir al sucesor que tenga capacidad para aguantar la carga del Gobierno de la Iglesia".

Al ser preguntado sobre si se hará alguna preferencia entre los candidatos por su nacionalidad, el portavoz ha sido claro: "La nacionalidad no es criterio fundamental. Puede ser un criterio que los cardenales tendrán en cuenta, pero personalmente prefiero no hacer previsiones y preferencias".

Sobre su continuidad al frente de la portavocía del Vaticano, ha dejado en manos del nuevo papa la decisión, porque para él el cargo "es un honor, pero no un derecho".