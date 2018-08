Iñigo Cabacas

Segundo aniversario

Una manifestación pide justicia para Iñigo Cabacas, dos años después

Redacción

05/04/2014

Por la mañana, familiares y amigos de Iñigo Cabacas han realizado una ofrenda floral en el callejón de María Díaz de Haro.

Convocado por la plataforma "Iñigo gogoan" este sábado se ha celebrado una manifestación en Bilbao en recuerdo de Iñigo Cabacas, así como para exigir "justicia". El jóven seguidor del Athletic falleció el 9 de abril de 2012, cuatro días después de recibir el impacto de un pelotazo de goma lanzada por la Ertzaintza.

Tras una pancarta en la que se podía leer "Bortizkeria-Inpunitatea Stop" (Stop a la violencia y la impunidad), tras la que se han situado los padres del joven aficionado del Athletic, los participantes han mostrado también carteles en los que se podía leer lemas como "Qué queréis esconder" o "Dos años sin respuestas".

Al inicio de la manifestación, que ha concluido en el Arenal, el miembro de la plataforma "Iñigo gogoan", Koldo Gutiérrez, ha exigido justicia y ha considerado necesario que se "aclaren los hechos dos años después". Asimismo, ha criticado el "lento transcurso" del proceso judicial, así como el hecho de que la investigación parlamentaria se cerrara. "Exigimos que se aceleren los trámites y que salgan a la luz los culpables", ha añadido.

Por la mañana, los padres y amigos de Iñigo Cabacas han realizado este sábado una ofrenda floral en recuerdo al joven aficionado del Athletic, en el mismo lugar en el que cayó mortalmente herido el 5 de abril de 2012, tras recibir el impacto de una pelota de goma disparada por la Ertzaintza. El joven de Basauri falleció en el hospital cuatro días después de recibir el impacto.

Convocada por la plataforma "Iñigo gogoan" al mediodía se ha realizado el homenaje en el lugar donde ocurrieron los hechos, en el callejón de María Díaz de Haro. El acto de sus allegados ha consistido en una ofrenda floral además de la actuación de dantzaris, la lectura de unos versos y la intervención de Manuel Cabacas, padre del joven fallecido.

El padre de Iñigo Cabacas ha pedido al Gobierno Vasco "el mismo comportamiento" en el esclarecimiento de la muerte de su hijo que el que mantiene con la familia del joven de Galdakao desaparecido en Amberes Hodei Egiluz. Además, le ha instado a tener "valor" y aclarar las circunstancias de su muerte, "ya que el otro" Ejecutivo "no lo hizo".

Por otra parte, los amigos de Cabacas, que han dado lectura a una carta, han asegurado que "no olvidarán" al joven y se han comprometido a mantener la exigencia del esclarecimiento de su muerte.

"Nosotros estamos muertos al igual que mi hijo"

"Nosotros estamos muertos al igual que mi hijo", afirmó ayer el padre de Iñigo Cabacas, Manuel Cabacas, en el programa 'Ganbara' de Radio Euskadi. El padre del joven aficionado del Athletic fallecido hace dos años aseguró que la efeméride "reabre heridas" a la familia. "Es tremendo cuando llegan estas fechas", añadió.

"Yo me despierto y pienso que todo ha sido un sueño y que mi hijo volverá a mi lado", explicó. "Lo vamos sobrellevando, pero muy mal, tanto mi mujer como yo estamos en tratamiento psiquiátrico y psicológico", añadió.

El padre de Cabacas criticó duramente a políticos e instituciones. "Las instituciones y los políticos nos han defraudado totalmente, desde el principio hasta hoy; no solo me han defraudado sino que me han engañado, estoy muy resentido", declaro. Por el contrario, Manuel Cabacas resaltó el comportamiento de la familia, que ha calificado como "ejemplar".

Por otro lado, el padre de la víctima defendió que la familia no ha querido politizar el caso: "Es difícil que no se hable, pero la familia y la abogada no queremos politizar este tema, eso fue lo que pedimos desde el principio". "Si quisiéramos hacer política, teníamos más que Pilar Urbano con el libro del rey", agregó.

Por último, Manuel Cabacas valoró el proceso judicial: "Yo, en principio, veo buena intención de la juez, pero no vale solo con la buena intención, hace falta valentía para imputar". "Quizás sea porque el tema es complejo, es bastante trabajoso para ella, tenemos que apretar para que avance", concluyó.