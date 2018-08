Iñigo Cabacas

Cuarto aniversario

Manu Cabacas: 'Que no se sepa quién disparó no debe impedir el juicio'

Jesús Elordui | EITB.EUS

09/04/2016

Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco, indica que sería una sorpresa para él que el caso quedara archivado; la fiscal le traslada su opinión favorable a no prolongar más la instrucción.

La familia de Iñigo Cabacas, el joven de Basauri aficionado del Athletic que falleció a consecuencia del impacto recibido en Bilbao por una pelota de goma después del partido Athletic-Schalke disputado el 5 de abril de 2012, y de cuya muerte se cumplen este sábado justamente cuatro años, mantiene que el hecho de que no se sepa quién es el autor material del disparo no quiere decir que se deba archivar el caso, y, por tanto, no celebrarse juicio oral. Así lo ha manifestado este viernes por la noche Manu Cabacas, padre de la víctima, en una entrevista en el programa 'Ganbara', de Radio Euskadi; previamente, en este mismo programa, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, indicaba que sería una sorpresa para él que el caso fuera archivado, "tras una instrucción tan prolongada".

"Que no se sepa quién es el autor material del disparo no quiere decir que se deba archivar", ha defendido Manu Cabacas, quien afirma que existen más culpables que el agente de la Ertzaintza que lanzó la pelota: "Ugarteko, con esa orden que dio, él mismo se condena, no entendemos que no esté imputado. Nosotros hemos pedido que declaren responsables judiciales y políticos, pero la Fiscalía no ve indicios; yo creo que es muy ciega", ha dicho Cabacas.

Oier Amorrortu, primo de Iñigo, ha subrayado la importancia del testimonio del ertzaina que que declarará este mismo lunes, al tratarse de uno de los agentes que estuvo en el lugar de los hechos: "Fue él quien trasladó que no había ningún incidente; si no lo había, ¿por qué esa orden de entrar?", ha cuestionado. Amorrortu ha hecho referencia a lo prolongado del proceso de instrucción del caso: "Hay motivos para abrir juicio oral, pero se ha alargado tanto que tenemos dudas", ha dicho, en torno a la decisión final de la jueza, que se hará pública en unos dos meses.

No descartan recurrir a la justicia europea

Así las cosas, la familia no descarta recurrir a Europa: "Queremos saldar esto cuanto antes, no estamos interesados en ir a Bruselas, pero si es necesario que lo hagamos, lo haremos", han señalado el padre y el primo del joven fallecido en 2012.

Amorrortu ha incidido en que la familia se siente desamparada por el Gobierno Vasco y por el juzgado: "Desde la Fiscalía, no se está impulsando la investigación. La jueza pidió una prueba, pero el Departamento de Seguridad la negó, tuvo que volverla a pedir. El Gobierno Vasco solo salvaguarda a su Departamento, no a la ciudadanía", ha dicho, en una opinión que ha secundado Manu Cabacas: "El presidente del PNV Andoni Ortuzar dijo en el Aberri Eguna que los buenos gobernantes anteponen los derechos de los pueblos a los intereses partidistas; está pidiendo a Madrid lo que nos niega aquí, en Euskadi".

Juan Calparsoro, por su parte, ha indicado que la fiscal que lleva la instrucción del caso le informa de que entiende que no hay que prolongar la instrucción más allá del 7 de junio de 2016, fecha prevista para su conclusión. El fiscal superior del País Vasco, además, ha ratificado que la investigación y el recorrido de la misma no se terminan en la identidad del autor material del disparo que originó la muerte de Iñigo Cabacas: "Puede haber otras responsabilidades, mandos que hayan dirigido o participado; eso sí, no se puede abrir un juicio contra alguien que no haya sido imputado en la fase de instrucción", ha puntualizado.

Calparsoro ha mostrado su esperanza en que no sea "necesario" que la familia recurra a Europa, y ha citado al Tribunal de Garantías como un órgano que podría jugar un papel importante para los allegados del joven: "Hay derechos fundamentales que garantizan el juzgado y la Fiscalía, y espero que así se haga". El fiscal superior, al tiempo, ha negado haber recibido personalmente ninguna presión política, y ha mostrado su escepticismo en torno a la posibilidad de que la jueza las haya recibido.

Este fin de semana, actos de recuerdo y homenaje

Oier Amorrortu, primo de Iñigo Cabacas, ha recordado que a las 12:30 horas de este sábado se va a realizar un acto en el lugar en el que el joven recibió el disparo, en el callejón del bar Kirruli, de Bilbao; además, el domingo, a las 17:30 horas, antes de la disputa del partido Athletic-Rayo Vallecano, una manifestación partirá desde el Palacio de Justicia de la capital vizcaína.