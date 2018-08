Transformación de Bilbao

Pisos turísticos Bizkaia

Bilbao preocupada por la proliferación de los pisos turísticos

Nerea Pikabea-Radio Euskadi

06/10/2017

Las instituciones tratan de regular el uso de los pisos como actividad turística, dando respuesta a la preocupación de los vecinos.

audios (1) Bilbao preocupada por la proliferación de los pisos turísticos

Tras el anuncio del Ayuntamiento de Donostia de aprobar una normativa específica, el de Bilbao también se ha planteado regularizar el uso de las viviendas con fines turísticos. El debate sobre su implantación se ha reavivado las últimas semanas.

De momento, parece que en Bilbao los turistas que vienen a pisos de particulares no están generando problemas. Sin embargo, hay vecinos de varias zonas que han denunciado situaciones incómodas.

En Bilbao hay registrados en torno a 280 pisos. El Gobierno Vasco ha enviado cartas a unos 120 propietarios que no cumplen la normativa municipal, principalmente por no estar situados en primeras plantas. Si esos propietarios no cesan su actividad, se enfrentan a multas de entre 10.000 y 100.000 euros.

El Ayuntamiento de Bilbao ha presentado una propuesta para regularizar el uso de los pisos turísticos. Algunos vecinos se quejan de que los pisos turísticos han encarecido los alquileres ordinarios. Los vecinos están a favor de que se regularicen.