Tecnología

Versión Beta 2.0

El asistente virtual vasco Sherpa, a la conquista de EE.UU

Redacción

22/03/2013

Es ya el primer asistente de voz de habla hispana para Android en el mundo con más de 400.000 descargas y ahora anuncia el aterrizaje en el mercado norteamericano en los próximos meses.

El joven emprendedor vasco Xabier Uribe-Etxebarria ha presentado hoy la beta Sherpa 2.0, la "segunda generación" del asistente virtual de voz que ya se ha colocado en el primer puesto de asistentes de voz de habla hispana para Android en el mundo con más de 400.000 descargas. La nueva beta de Sherpa 2.0 estará disponible a partir del próximo lunes 25 de marzo en Google Play.

Uribe-Etxebarria tiene como visión de negocio “construir una alternativa a Google desde el móvil y un portal de entrada para cualquier interacción del usuario con su móvil”. Según ha explicado, “con esta versión de Sherpa comenzamos a mostrar al mundo hacia dónde se dirige Sherpa. Personalmente estoy muy satisfecho con el resultado aunque todavía nos queda camino para conseguir competir con los grandes del sector. Con esta versión yo ya he empezado a dejar de usar un buscador convencional para muchas tareas de mi vida diaria y he pasado a algo más sofisticado que me da información mucho más relevante y además me permite hacer más cosas”.

Pero no sólo contento con esto, el joven emprendedor vasco, fundador también de Anboto Group, elegida como la mejor empresa joven con proyección del mundo, ha anunciado que prepara el salto al mercado de Estados Unidos para los próximos meses.

Además, según adelantaba ayer Techcrunch, Uribeetxebarria ha conseguido para su proyecto 1,7 millones de dólares de financiación a través de una ronda de inversores.

Sherpa es el primer asistente virtual controlado por voz diseñado para plataformas móviles, coches y dispositivos digitales. Con sede en Bilbao y San Francisco, la plataforma está basada en la tecnología más avanzada de reconocimiento de voz, el Lenguaje Natural y la Semántica, permitiendo un diálogo natural entre humano y máquina.

Sherpa 2.0: Más rápido, más completo y más inteligente

Entre las principales novedades que ofrece Sherpa 2.0 con respecto a la primera versión que salió en octubre de 2012 están la nueva interfaz gráfica en HTML5, versión para Tablet Android (también a partir del lunes 25), traductor, llamadas, avisos, resultados deportivos, música en streaming, información y compra de entradas, … todo con una velocidad de respuesta 10 veces más rápida.

Además el módulo informacional es más amplio: Por ejemplo, si decimos “Bilbao” entenderá que es una ciudad y ofrece no solo información de la ciudad, sino también cómo llegar, localización GPS, etc. Si se pregunta por una persona como por ejemplo “Obama”, completará la información incluso con su perfil de Linkedin, etc.

También ha incorporado un sistema de avisos proactivos: : Sherpa 2.0 será más inteligente y aprenderá de los hábitos del usuario para darle avisos sobre temas que considere relevantes para él.