Las tecnologías para móviles y dispositivos wearables, llegan a Bilbao

eitb.com

14/03/2014

El Sherpa Summit 2014 se celebrará el 6 de mayo en el Palacio Euskalduna con el objetivo de consolidarse como referente de vanguardia en las tendencias de futuro en una industria en crecimiento.

El próximo 6 de mayo el encuentro Sherpa Summit 2014 presentará en el Palacio Euskalduna la próxima generación de buscadores y las últimas novedades en el ámbito de las interfaces de usuario y dispositivos "wearables". Empresas punteras, ejecutivos de grandes compañías internacionales, innovadores, estrategas y profesionales del entorno web, móviles y telecomunicaciones estarán en Bilbao durante el evento.

En el Sherpa Summit 2013, su primera edición en la capital vizcaína, congregó a más de 1.200 personas, Ahora organizan una segunda convocatoria con el objetivo de consolidarse como referente de vanguardia para mostrar las tendencias de futuro en una industria con un alto potencial de crecimiento.

La concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, Marta Ajuria, el director general de Promoción Empresarial e Innovación de la Diputación Foral de Bizkaia, Gorka Estebez, y el fundador de Sherpa, Xabier Uribe-Etxebarria, han dado a conocer este evento teconológico. La cumbre Sherpa Summit 2014, que también cuenta con el apoyo de Euskaltel, constituye, a su juicio, una apuesta para Bilbao y el Bizkaia, en la medida en la que contribuye a potenciar su proyección internacional en el ámbito de las nuevas tecnologías y conecta, al mismo tiempo, con el compromiso de Bilbao y Bizkaia con un sector estratégico de valor y futuro.

Líderes y ponentes internacionales

Sherpa Summit 2014, evento organizado por Xabier Uribe-Etxebarria, fundador de Sherpa, número uno de los asistentes personales de habla hispana para Android, reunirá en Bilbao a un panel de líderes mundiales y ponentes internacionales de primer nivel, que traerán a la capital vizcaína los últimos avances en móviles y dispositivos “wearables”. Las presencias confirmadas hasta la fecha son: John Sculley, ex consejero delegado de Apple y ex consejero delegado de Pepsico; Sridhar Iyengar, co-Fundador de Misfit Wearables; Ariel Rot, artista y compositor argentino; David Cuartielles, creador de Arduino; Robert Scoble, blogero tecnológico más influyente (livestreaming); Francesco Giartorsio, consejero delegado de Glass up; Dominique Hazël-Massieux, responsable de la iniciativa Mobile Web del World Wide Web Consortium; Doug Solomon, ex Director mundial de estrategia de Apple; y Chris Shipley, Galardonada como mujer más influyente de Silicon Valley, coordinará y moderará las ponencias y debates.

Bilbao App Gunea

El Ayuntamiento de Bilbao, consciente del alto valor estratégico que las nuevas tecnologías representan para activar la economía de la ciudad, ha organizado, en el marco de Sherpa Summit 2014, un acto propio. Será el Bilbao App Gunea, dedicado a las Aplicaciones Móviles. Este espacio contará con una sala polivalente en la que tendrán lugar "workshops" y otra sala donde se desarrollará, con el apoyo de World Wide Web Consortium, un hackathon o encuentro de programadores expertos en software, abierto a empresas, universidades, profesionales y emprendedores, de cara a intercambiar experiencias y promover de un modo colaborativo nuevas aplicaciones. Además, servirá de escaparate al servicio de las empresas tecnológicas apoyadas por Bilbao Ekintza, que tendrán una oportunidad única para mostrar sus productos a expertos del sector y a potenciales clientes.

Dispositivos “wearables”

La cumbre Sherpa Summit 2014 se convierte así en una cita obligada en el mundo de las tecnologías más avanzadas, que en esta edición centrará su actividad en la próxima generación de buscadores desde el móvil y la experiencia pionera de usuario que brindan los dispositivos “wearables”, como las gafas de realidad aumentada, relojes y pulseras inteligentes, etc. En la actualidad, estos productos son aún una excepción al alcance de una minoría, pero el reto consiste en transformar estos dispositivos en artículos de consumo de masas. Toda una opción de negocio para empresas y emprendedores, en un sector en expansión con proyección internacional, que genera actividad económica y empleo cualificado, especialmente entre las personas jóvenes.