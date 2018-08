Tecnología

Crean una app que ayuda a las personas mayores en transporte público

21/07/2014

El programa ofrece al usuario la ruta más sencilla para llegar a un destino en transporte público y está adaptada a personas mayores.

Tecnalia ha desarrollado una aplicación para ordenadores y móviles inteligentes o "smartphones" que ofrece al usuario la ruta más sencilla para llegar a un destino en transporte público y está adaptada a personas mayores.

Según ha informado Tecnalia en un comunicado, la herramienta, que se encuentra en fase de desarrollo y ha sido "probada con éxito" entre usuarios de 65 a 90 años de edad en San Sebastián, Helsinki (Finlandia) y Viena (Austria), ofrece a los usuarios "información clara y sencilla" acerca del mejor trayecto para llegar a su destino.

El asistente informa de la duración del trayecto, de cuándo ha de bajarse del vehículo el usuario e incluso alerta sobre posibles incidencias que pudieran registrarse durante el recorrido, ayudándole a adaptar su viaje en tiempo real. De este modo, se intenta evitar que los usuarios se topen con escaleras u otras barreras arquitectónicas que dificulten su marcha.

"Con la edad se tiende a abandonar el vehículo privado para hacer uso cada vez más del transporte público", ha informado el centro de investigación, pero "saber qué autobús es el más adecuado para acercarse al centro o cuándo hay que hacer transbordo no siempre es tarea sencilla".

Esta herramienta forma parte de un proyecto europeo liderado por Tecnalia y en el que participan Citruna Technolgoies OY (Finlandia), E-Seniors (Francia), Fara OY (Noruega), Transport & Travel Research Ltd (Reino Unido), University of Vienna (Austria) VTT Technical Research Centre of Finland (Finlandia), Fara (Finlandia) e IN2 como subcontratado (Reino Unido).

Se prevé que la aplicación final esté lista en 2015. Entidades públicas como ayuntamientos y diputaciones, así como entidades privadas, podrán incorporarla a sus servicios habituales.