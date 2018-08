Tecnología

Ley propiedad intelectual

Google News cierra el 16 de diciembre en España

Redacción

11/12/2014

Google considera inviable su continuidad tras la entrada en vigor de una nueva ley de propiedad intelectual en enero.

Google cerrará Google News en España el próximo 16 de diciembre y dejará de mostrar contenidos de los editores españoles en el resto de sus ediciones de Google Noticias en el extranjero como consecuencia de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.



Esta reforma, aprobada a finales de octubre y que se empezará a aplicar el 1 de enero, contempla que los editores reciban una compensación económica irrenunciable por parte de agregadores y buscadores de Internet (como Google News) cuando se usen fragmentos de sus contenidos.



El responsable de Google News, Richard Gingras, ha indicado en un comunicado que la nueva realidad que establece la legislación es "insostenible" para un servicio gratuito que no muestra publicidad ni genera ingresos.

"Obliga a cualquier publicación española a cobrar una remuneración quiera o no, a servicios como Google Noticias por mostrar el más mínimo fragmento de sus publicaciones. Este nuevo enfoque resulta sencillamente insostenible", ha sostenido Gingras.



Google News cuenta con 70 ediciones en 35 idiomas que, según la compañía tecnológica de Mountain View (California), aportan a los medios de comunicación un tráfico total de 10.000 millones de clicks cada mes.



Fuentes de Google España han recalcado que los cambios sólo afectarán a Google News, no a la indexación del buscador.



Las mismas fuentes han expresado que la decisión les genera una "tristeza enorme" y que el mayor afectado por la nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual va a ser el usuario que quiere acceder a la información.



Preguntada acerca de si la decisión es irrevocable, la compañía ha asegurado que analizaría la posibilidad de que Google News "volviera a funcionar como hasta ahora" en el caso de que la Ley de Propiedad Intelectual "no obligara a los editores a cobrar una remuneración a los agregadores de noticias".